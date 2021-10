Le storie sui pirati appassionano sempre grandi e piccini. Soprattutto, quando sono vere e raccontano la vita di corsari che sono realmente vissuti. Nel Mondo ci sono alcune città e porti che si possono raccontare e rappresentare come la baia dei pirati.

Spesso, però, si tratta di località dei caraibi, troppo lontani dall’Italia. Insomma, parliamo di mete che richiedono un viaggio in aereo, scelta che può rivelarsi poco economica per molte famiglie italiane.

Invece, oggi vorremmo parlarvi di un piccolo porto molto vicino all’Italia che spesso si conosce proprio per i pirati. Tuttavia, questo porto ha tantissime altre cose da offrire al visitatore. Infatti, tutti lo conoscono come porto dei pirati ma questo borgo è una meraviglia sull’oceano.

La perla della Bretagna

Il borgo dei pirati di cui vogliamo parlare oggi è la splendida Saint Malo. Di solito si conosce al vicino Mont Saint Michel e la città rappresenta una tappa di un più lungo viaggio in Bretagna. Invece, dovremmo davvero conoscere meglio questo porto dato che sia la sua storia sia la sua cultura sono molto presenti tra le sue vie.

Innanzitutto, pensiamo che si trova in Bretagna e si può raggiungere tranquillamente da Parigi o con due ore di treno ad Alta Velocità o con quattro ore di auto. In seguito, Saint Malo si divide in due parti: quella nuova che si adagia su una piccola pianura e quella vecchia che è il porto fortificato.

Lo conoscono come porto dei pirati ma questo borgo è una meraviglia sull’oceano

La città ha trovato la sua fortuna proprio grazie all’Oceano Atlantico che la bagna da tre lati. In particolare, i re di Francia pensarono che per combattere al meglio la potenza inglese potevano assoldare dei pirati, i famosi corsari. E, per rendere più effettivo il controllo su questi corsari, sempre i re decisero di concedergli un porto sicuro, Saint Malo.

Tra i tanti corsari conosciuti quello più famoso è senza dubbio Surcouf. Nella città c’è ancora una statua del corsaro che indica l’Inghilterra, meta da attaccare con tutte le forze.

Inoltre, per chi ama la letteratura francese Saint Malo è una meta obbligata dato che in un isolotto antistante la città si trova l’isola in cui è sepolto il grande Chateaubriand. A Saint Malo non si possono non assaggiare le galettes, le famose crepes salate della Bretagna. Infine, non si può partire da Saint Malo senza aver comprato un po’ di burro salato, la specialità del luogo.

