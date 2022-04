Probabilmente le nostre nonne avrebbero fatto più di una smorfia parlando del prodotto naturale che vedremo oggi applicato in cosmetica. Non stupisca il fatto che sta riscuotendo un enorme successo tra le donne, non avendo però lasciato nemmeno indifferenti i maschietti. Ricordiamo, infatti, che secondo i report commerciali, sono sempre di più gli uomini che spendono cifre importanti in prodotti per l’estetica. Non ci riferiamo solo ai tradizionali dopobarba antirughe, ma a creme, rassodanti, tonificanti e trattamenti veri e propri. Tornando però al tema del nostro articolo odierno, punteremo l’attenzione proprio su quel prodotto naturale che avrebbe sorpreso le nostre nonne. Oggi è uno dei jolly di bellezza in assoluto più utilizzati.

Lotta naturale alle rughe e al passare degli anni

Ricordavamo poc’anzi che la lotta alle rughe non è più una crociata solo femminile, ma anche maschile. Dimostrare qualche annetto in meno, sia a casa ma soprattutto al lavoro, non è più solo una tendenza in rosa. Proprio per combattere gli inestetismi delle rughe e i famosi “segni dell’età che avanza”, la bava di lumaca, con i suoi estratti, è sempre più gettonata. Curioso come nella storia, ma ancora oggi, moltissime popolazioni indigene conoscessero già questo rimedio. Cambiava però il campo di applicazione: non per combattere lo scorrere incessante degli anni, ma semplicemente per coprire e curare le cicatrici e le bruciature. Addirittura, leggenda narra che i nobili e gli aristocratici utilizzassero la bava di lumaca per nascondere i famosi segni della varicella e del vaiolo.

Lo chiamano il nuovo elisir di bellezza e giovinezza questo prodotto naturale che le donne italiane starebbero acquistando ed amando sempre più

Oggi è sempre più facile trovare gli estratti della bava di lumaca, ricchissima di proteine e vitamine, all’interno di creme e sieri di bellezza. Qualcuno scherzosamente la definisce addirittura “cosmetica B” o “rigenerazione estetica B”. Prendendo proprio la sua iniziale, come marchio e simbolo, accomunato in un gioco di parole alla stessa B di bellezza. Tecnicamente la bava di lumaca sarebbe un concentrato di sostanze e attivi essenziali per la pelle come:

collagene;

elastina;

vitamina A, C ed E;

allantoina.

Il nuovo business

Lo chiamano il nuovo elisir di bellezza e giovinezza e pare si stia rivelando un vero e proprio business anche per il moltiplicarsi degli allevamenti di lumache. Sarebbero infatti sempre di più gli italiani che investono in un pezzo di terreno, per coltivare e allevare questi animaletti che stanno diventando delle vere e proprie miniere d’oro.

Lettura consigliata

Colorati e ricercati ma anche perfetti per un look semplice, ecco i 2 occhiali donna di tendenza della primavera estate 2022