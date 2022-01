“E quindi uscimmo a riveder le stelle” recitava Dante nell’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia. E chissà se il Sommo Poeta conosceva il luogo di cui stiamo per parlare oggi. Perché lo chiamano il borgo delle stelle ed è perfetto da visitare a febbraio questo delizioso paesino a due passi da noi. Se abbiamo in programma un weekend fuori porta e siamo a corto di idee, siamo capitati nel posto giusto. Sceglierlo per una vacanza significa immergersi in uno spettacolo di storia e natura incontaminata e ammirare la volta celeste come forse non abbiamo mai fatto.

L’Umbria è una delle Regioni italiane più ricche di storia e di fascino. Perugia è una città deliziosa. Le Cascate delle Marmore sono un luogo magico e la stessa Assisi è una delle mete preferite dai turisti di tutto il Mondo.

In pochi, però, sanno che a una manciata di chilometri da Assisi esiste un luogo davvero magico in cui immergersi nella natura: Armenzano.

Situato a quasi 800 metri sul livello del mare, sul lato est del Monte Subasio, Armenzano ha soltanto poche decine di abitanti. Il luogo ideale se vogliamo passare un fine settimana tranquillo e ricaricare le energie. Ma non è soltanto la pace a rendere Armenzano unico. E stiamo per scoprire perché.

Armenzano è il borgo delle stelle

Armenzano è famoso tra gli astronomi perché grazie alla sua particolare posizione e all’assenza di inquinamento luminoso è un luogo magico per guardare le stelle. Basti pensare che in estate viene organizzato “Armenzano, emozioni sotto le stelle”. Un appuntamento in cui il borgo viene illuminato solo da candele per ammirare ancora meglio stelle e pianeti.

E, se amiamo l’astronomia, la metà di febbraio potrebbe essere il momento migliore per visitare Armenzano. Il 16 sarà il giorno dell’anno in cui il pianeta Mercurio diventerà più visibile.

Questo piccolo borgo incastonato nelle colline umbre è anche un vero paradiso per gli escursionisti e per gli amanti del trekking. Da qui partono moltissimi percorsi che ci faranno scoprire le bellezze del Monte Subasio.

Come arrivarci

Arrivare ad Armenzano è decisamente semplice. Se ci muoviamo in macchina, dovremo prendere l’Autostrada A1 e seguire le indicazioni per Perugia. Da qui prendiamo l’uscita per Ponte S. Giovanni fino ad arrivare ad Assisi.

Una volta arrivati ad Assisi, proseguiamo sulla strada Provinciale per Spello e seguiamo le indicazioni per Armenzano. In circa 15 minuti saremo a destinazione.

Se invece ci muoviamo con i mezzi pubblici, ci basterà arrivare ad Assisi e prendere il bus per Armenzano.

