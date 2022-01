Chi ha un animale domestico in casa, sa perfettamente quanta gioia ci sia tra le mura domestiche. Un cane, un gatto, un coniglio e così via, infatti, riescono a trasmettere quel tipo di amore disinteressato e unico. Avere un amico peloso accanto a sé è, senza ombra di dubbio, una delle fortune più grandi che ci possano essere. Ovviamente, però, come per tutti gli aspetti della vita, dobbiamo ammettere che anche in questo caso ci sono dei lati negativi. I nostri amici a quattro zampe, infatti, per quanto amorevoli e affettuosi, a volte ci creano non pochi problemi. E, per cercare di vivere con loro in totale serenità, senza impazzire o perdere la testa, dobbiamo attrezzarci per risolvere subito qualsiasi situazione. Anche quella più scomoda e fastidiosa.

Lo abbiamo tutti in casa ma mai avremmo pensato potesse essere perfetto per eliminare i peli dei nostri animali

Ci sono alcuni problemi che i nostri amici a quattro zampe creano, anche senza volerlo ovviamente. Infatti, vivendo in una casa, non è raro che rompano qualcosa o che emanino odori che non sono esattamente piacevoli. A quest’ultimo problema si può ovviare, soprattutto per quanto riguarda i cani, scegliendo anche le razze giuste. E in questo nostro precedente articolo, ne avevamo indicata una che non puzza mai e che quindi potrebbe aiutarci a rendere più sopportabile questo genere di situazione. Oppure, può accadere che il cattivo odore sia colpa del gatto, per esempio. E in questo nostro articolo, abbiamo spiegato come eliminare la puzza soprattutto dalla sua lettiera, così da avere una casa sempre profumata.

Anche questo è un problema che accomuna cani e gatti e che molti di noi si trovano a combattere senza apparente successo

Un’altra situazione scomoda, che i nostri amici a quattro zampe ci portano a vivere, è certamente la presenza di peli ovunque. Infatti, guardando i nostri vestiti, troveremo subito la firma del cane o del gatto, che a volte sembra anche impossibile da togliere. Ma potremmo provare a usare un piccolo rimedio della nonna che, in questo caso, potrebbe rivelarsi più efficace del previsto. E l’ingrediente principe per metterlo in pratica sarà proprio il bicarbonato. Sicuramente lo abbiamo tutti in casa ma mai avremmo pensato potesse essere perfetto per eliminare i peli dei nostri animali. Infatti, questo elemento potrebbe far staccare quei fastidiosi peli di cani e gatti dai nostri abiti e dalle coperte in un battibaleno.

Ci basterà prendere una ciotola e versare all’interno acqua calda, 2 cucchiai di bicarbonato e un misurino di detersivo neutro non aggressivo. Lasciamo in ammollo per circa 10 minuti gli abiti, le federe o le coperte che sono malamente ricoperte di peli e poi mettiamo tutto in lavatrice. Durante il passaggio dalla ciotola all’elettrodomestico, ci accorgeremo di quanti peli sono rimasti nell’acqua, lasciando i nostri tessuti finalmente liberi di essere lavati nel modo giusto.