Un frutto che proviene dalla vite, una pianta rampicante coltivata in tutta Italia. Si presenta sotto forma di grappolo, formato da tanti acini di piccola dimensione e dal colore chiaro o scuro. Un frutto così piccolo ma che contiene una grande quantità di nutrienti, indispensabili per la nostra salute. È un potente antiossidante, è una fonte di energia e aiuta a prevenire l’osteoporosi. In oltre, è ricchissimo di flavonoidi che proteggo il nostro sistema cardiovascolare.

Lo abbiamo sempre considerato uno scarto ma in realtà i semi di questo frutto sono un ottimo rimedio naturale contro i dolori della cervicale

Parliamo di un frutto estivo-autunnale, che può essere consumato fresco a tavola, oppure utilizzato per produrre il vino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’uva, con i suoi acini così piccoli, disseta, nutre e purifica. Molti pensano che solo la sua polpa, sia utile per la nostra salute. In realtà anche i suoi semi, che tutti buttiamo via, possono aiutarci a combattere i dolori muscolari, soprattutto quelli della cervicale.

Ma come? Ci serve sono una vecchia stoffa, ago e filo e naturalmente i semi dell’uva. Creare un cuscino per alleviare i dolori è facilissimo.

Una volta raccolti i semi nella quantità desiderata, laviamoli con cura e lasciamoli asciugare al sole. Ora prendiamo la nostra stoffa, tagliamola a forma rettangolare e cuciamola su tre lati.

Inseriamo i semi ben asciutti e richiudiamo la parte lasciata aperta. Un piccolo consiglio, il cuscino non deve essere colmo di semi, ma deve adattarsi perfettamente alla zona da trattare.

Come usare il cuscino

Lo abbiamo sempre considerato uno scarto ma in realtà i semi di questo frutto sono un ottimo rimedio naturale contro i dolori della cervicale. Infatti, ora che il nostro cuscini fai da te è pronto, possiamo riscaldarlo sul termosifone e poggiarlo sulla zona del collo che ci crea fastidio.

Possiamo anche lasciarlo in congelatore ed utilizzarlo freddo, per trattare traumi e contusioni. Utile anche, per avere un po’ di refrigerio durante il caldo estivo.