Mai buttare via i vestiti vecchi, perché tornano sempre. Magari dopo decenni, ma tornano. Le nuove collezioni dei brand del lusso stanno buttando un occhio a quelli che erano gli anni 90 e inizi anni Duemila. Ad esempio tornano di moda i crop top che lasciano la pancia scoperta, anche per uomo (vedi la collezione di Balenciaga autunno inverno 2022), e i jeans a vita bassa. Tra i grandi ritorni, ne abbiamo uno che ameremo alla follia. Lo abbiamo sempre amato e ora questo morbido capo torna di moda per l’inverno. In mille colorazioni, puffy, morbido e anche con mille fantasie, il cardigan torna. Ma non quello leggero e fit, parliamo di quello pesante e super avvolgente.

Il cardigan per l’inverno 2021 e 2022

Questo capo, infatti, sta già stregando tantissime persone. Un indumento molto facile da indossare, cozy e che sta bene con tutto. Possiamo abbinarlo a una T-shirt e a un jeans, e il look è fatto. Non è da escludere per le feste natalizie. Magari lo abbiniamo a un pantalone palazzo e non a un jeans, per rendere il look più sofisticato e ricercato. Inoltre c’è un colore perfetto da indossare a Natale per le over 50 e 60 simbolo di vera eleganza e raffinatezza.

Vediamo, allora, quali sono le ultimissime proposte fashion e anche dei pezzi che vengono direttamente dalle sfilate. Se invece preferiamo i capi vintage, allora possiamo dare uno sguardo agli armadi dei nostri nonni.

Zankov propone un cardigan lavorato a maglia con filati di alpaca e mohair, e la resa finale è un capo morbido e soffice. Direttamente dalla sfilata di Loewe abbiamo un cardigan che è una vera esplosione di gioia. Infatti, questo presenta delle particolari strisce multicolor jacquard pop-bright, che continuano oltre l’orlo del capo.

Sempre da sfilata, abbiamo il morbidissimo cardigan di Saint Laurent, lavorato a maglia, in mohair e lana, con una silhouette ampia e squadrata. E ancora dalle passerelle, questa volta di Valentino, arriva un cardigan con dettagli di pizzo a corda, lavorato a maglia con lana isolante e bottoni in corno.

Super di tendenza è il cardigan “Grandpa” di Acne Studios, realizzato in lana e mohair e con una silhouette rilassata. Dal colore super di tendenza per queste feste, abbiamo il cardigan da sfilata di Stella McCartney in cashmere riciclato Re.Verso™. Un pezzo veramente unico è, invece, il cardigan di Alaïa in misto lana e cashmere, con colletto a scialle e vita stretta. Ed ecco allora alcune proposte cardigan super contemporanee da non perdere.

