Data la stagione, con pioggia e neve che ci stanno flagellando, ci sono dei piatti particolarmente adatti a darci quella sensazione di ristoro così piacevole. Dal purè alla polenta, dallo spezzatino a un risotto fumante, ma senza dimenticare molti dei piatti della nostra fantastica cucina nazionale. Oggi, assieme ai nostri Esperti di cucina della Redazione, vogliamo proporre un polpettone particolarmente gustoso. Una ricetta semplice, abbastanza veloce e non particolarmente costosa. Ma, in grado, per esempio, di far impazzire i nostri bambini, con tanto di spargimento di ketchup. Lo abbiamo gustato col nome di polpettone goloso ed è veramente una delizia del palato, preparato con la nostra ricetta.

Gli ingredienti per 5 persone

Proponiamo gli ingredienti per un polpettone da 5 persone, nella convinzione però che non mancheranno i bis:

150 grammi di mortadella;

due uova;

5 panini vecchi;

un bicchiere di latte;

parmigiano o padano;

passata di pomodoro;

sale e pepe;

provola affumicata a piacere.

La preparazione

Nulla di impegnativo nella preparazione di questo polpettone:

prendiamo una terrina e ammorbidiamo il pane vecchio nel latte;

dopo qualche minuto, strizziamo leggermente il pane perché dovrà essere morbido, ma non molliccio;

aggiungiamo la mortadella, a cubetti già pronta, o sminuzzata da noi, con le uova e un paio di cucchiai di parmigiano o padano. Volendo, dato comunque il gusto intenso della ricetta, possiamo utilizzare anche il pecorino. Inseriamo anche la provola sminuzzata;

amalgamiamo bene il tutto e regoliamo di sale e di pepe;

formiamo un rotolo, che avvolgeremo in uno strofinaccio, facendo bollire in una pentola di acqua salata per circa un’oretta e mezza;

facciamo raffreddare, e, dopo averlo privato dello strofinaccio, affettiamolo, deponiamolo su un vassoio, circondandolo di salsa o passata di pomodoro e ancora di formaggio grattugiato.

