L’Iva verrà abbassata per rilanciare i consumi?

L’Iva verrà abbassata? Tra le altre riforme in campo, il Governo ha pensato di abbassare l’IVA. Sarebbe un’ottima strategia per rilanciare i consumi e per tornare a percentuali più ragionevoli in materia. L’ipotesi è stata avanzata dal Presidente del Consiglio nel corso degli Stati generali delle professioni. In questa occasione, è maturata l’idea del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di procedere alla adozione della misura. Il tutto, in seguito ad un confronto costruttivo avuto con imprenditori, esponenti del mondo della cultura, organizzazioni dell’industria, del commercio, dell’artigianato. Inoltre, all’incontro erano presenti rappresentanti di Comuni, Regioni, di aziende pubbliche e private, nonché autorità europee ed internazionali. Nella indicata sede, il tema dell’abbassamento dell’Iva è stato visto come centrale in un’ottica di rilancio dell’economia italiana, in grande sofferenza dopo il coronavirus.

L’Iva verrà abbassata forse solo in alcuni settori

In questi termini, infatti, si è espresso il Presidente del Consiglio: «Ne stiamo discutendo in questi giorni, perché l’Iva potrebbe essere ritoccata. Abbassarla un po’ potrebbe dare una spinta alla ripresa dei consumi, anche con un meccanismo di fiducia». Resta pur sempre però «una misura molto costosa», ha aggiunto. Quindi, il rischio è che una manovra del genere non possa reggere in una fase di crisi finanziaria dell’Italia. Ciò in quanto, Il Governo sta già abbondantemente investendo, attraverso aiuti e agevolazioni, in tanti settori. Pertanto, si è pensato di procedere ad un abbassamento selettivo dell’imposta sui consumi, a favore delle categorie più colpite. Si pensi alla ristorazione, al turismo, alla cultura ecc.

Le perplessità del Ministro dell’Economia

L’idea del Presidente del Consiglio, però, si trova a scontrarsi con le perplessità mostrate dal Ministro dell’Economia. Il timore è che la cosa non si possa fare per ragioni di carattere economico. Dunque, occorrerebbero attente valutazioni secondo Gualtieri. Infatti, va considerato che il nostro è il paese europeo che ha speso di più per fronteggiare la pandemia da coronavirus. Pertanto, occorre procedere ad una valutazione complessiva della faccenda, guardando ai numeri e adottando la giusta strategia per stabilire come gestire la misura.