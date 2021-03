L’Italia è un modello culturale molto diffuso in tutto il mondo. Non esiste città straniera che non presenti almeno una pizzeria o un ristorante italiano (o che aspirino ad essere tali). La moda, il vino, il cinema, la storia, i luoghi, l’arte: tutto contribuisce ad arricchire le suggestioni (e anche gli stereotipi) che il resto del mondo ha verso il Bel Paese.

Nei sogni delle persone che non abitano la penisola, l’Italia finisce per essere un posto in cui si naviga a bordo di gondole, mangiando una pizza o un piatto di spaghetti, gesticolando e urlando, con il sottofondo di una tarantella. Ma chi è davvero italiano sa che la bellezza del paese è questa: è incredibilmente variegato ed eterogeneo. Esistono tradizioni totalmente diverse nel raggio di pochi chilometri. Per non parlare della situazione linguistica, dei dialetti, delle flessioni, dei modi di dire. Appena tre giorni fa, il 19 marzo si è festeggiato i 160 anni di Unità d’Italia. In pieno spirito patriottico, scopriamo l’italiano in tutte le lingue del mondo: ovvero, quali sono le parole italiane più diffuse all’estero.

La categoria suprema: il cibo

Ovviamente gli italiani sono famosi in tutto il mondo per la loro cucina. Le parole italiane esportate riguardano tutti quei cibi che all’estero sono amati come: pizza, cappuccino, espresso, tiramisù, pasta, spaghetti, mozzarella. Come dargli torto!

Il cinema e i modelli culturali

In questo momento storico è l’America e parte dell’Asia a dettare il modello culturale grazie a prodotti di fruizione di massa come il cinema e le serie tv. Ma meglio anni ’60 era l’Italia il vero centro di produzione cinematografica dal quale attingere e imparare. Infatti, le parole e i modi di dire sono rimasti. Come per dolce vita da Fellini, spaghetti western da Sergio Leone, o anche termini più generici come diva, primadonna, paparazzo.

Calcio e modi di dire

Parole più semplici hanno a che fare con la vita di tutti i giorni: ciao è una parola molto conosciuta all’estero. Ma anche bella o bello. Anche dal lessico calcistico hanno pescato a piene mani: tifosi, azzurri, libero.

