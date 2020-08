Primo bilancio del Ferragosto. Fipe Confcommercio ha fotografato l’Italia del solleone a due velocità. Le città d’arte fanno registrare un calo di fatturato tra il 30% e il 50% mentre le località marine, le aree di montagna gli affari vanno bene. Con uffici e fabbriche chiuse la massa dei turisti ha lasciato i propri luoghi di residenza per concedersi qualche giorno di vacanza lontano da casa. Ciò ha comportato un vero e proprio dramma per le attività delle grandi città che hanno registrato cali vertiginosi. Le attività commerciali da Nord a Sud hanno preferito chiudere battenti, mentre quei pochi coraggiosi aperti hanno registrato a cavalo di Ferragosto incassi del 50% in meno rispetto ad un anno fa.

Pannicello caldo fino al 23 agosto

L’Italia del solleone a due velocità. Per quale motivo? Le attività commerciali delle località marine non fanno salti di gioia. La Federazione italiana dei Pubblici Esercizi che riunisce gran parte delle aziende ritiene sia un pannicello caldo. Due settimane di ripresa non possono compensare 6 mesi drammatici. La “festa” per gli esercenti presenti nelle località turistiche marine durerà per un’altra settimana. Li italiani dal 23 agosto ritorneranno nelle proprie residenze abituali. Le spiagge e le strade si svuoteranno e i negozi toccheranno con mano la mancanza di introiti.

La speranza è l’ultima a morire

Federmoda ha fatto il resoconto dei primi quindici giorni di saldi. Negozi e boutique hanno registrato un calo complessivo di incassi di 1,4 miliardi di euro. Il calo di fatturato registrato è del 30% in media. Le attività nei centri delle grandi città soffrono di più con punte del 70%, a differenza delle periferie, dei centri minori e delle località turistiche. Tutti si chiedono come aiutare le attività in difficoltà. Federmoda Confcommercio chiede maggiori contributi a fondo perduto, bonus per gli acquisti di abbigliamento e calzature. Il Governo sarà pronto a raccogliere questa sfida?

Cosa gli italiani hanno comprato

Nell’Italia del solleone a due velocità i connazionali hanno acquistato t-shirt e polo, abiti donna, bermuda, camicie, calzature donna, pantaloni e sandali. Poca roba per far risalire i consumi e dare ossigeno alle attività commerciali.