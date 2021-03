Lista completa di tutti i bonus disponibili in Italia nel 2021

A partire dal 2019 il governo ha stanziato numerosi incentivi con l’intento di diminuire la pressione economica e fiscale sui suoi cittadini. Alla luce di un anno difficile, i bonus riguardano diversi ambiti della nostra vita. Dalla casa alla famiglia, al lavoro. È quindi utile stilare una lista completa e aggiornata di tutti i bonus disponibili in Italia nel 2021. Consideriamo però che al momento attuale questi risultano tutti congelati dal nuovo governo Draghi. Alcuni di questi potrebbero anche non essere più disponibili dopo la sua delibera finale.

Bonus per la casa

Uno dei bonus più famosi introdotti nel 2020 è sicuramente quello al 110% per i lavori in edilizia. Fortunatamente, si è deciso di estenderlo fino al 30 giugno 2022.

Esiste poi il bonus mobili, che garantisce una detrazione del 50% sulle spese sostenute per acquistarli. Questo include anche gli elettrodomestici con una classe minima A+.

Sono previsti anche degli aiuti per chi decide di abbassare il canone di locazione per i propri affittuari.

Bonus tecnologia e trasporti

Quest’anno pandemico ha reso necessario un utilizzo estensivo di apparecchiature tecnologiche e reti internet efficienti. Anche per questo motivo è disponibile dall’anno scorso una serie di bonus che possono aiutare le famiglie a mettersi al passo coi tempi che corrono. Infatti, abbiamo a disposizione il bonus per l’acquisto di un nuovo pc, tv e decoder.

Bonus famiglie e lavoratori

I titolari dei ristoranti hanno a disposizione il bonus ristorazione, che può fornire ingenti contributi per l’acquisto degli alimenti. Pensando agli chef invece esiste un credito d’imposta fino al 40% sulle spese sostenute da cuochi professionisti per il loro locale.

Ottime notizie anche per chi ha dovuto o dovrà sostenere spese legali nel 2021. Lo Stato infatti garantisce un rimborso sino a 10.500 euro agli imputati assolti durante un processo penale.

L’assegno di natalità invece sarà ora disponibile anche alle famiglie in una fascia ISEE superiore ai 40.000 euro o senza questo indicatore. Continuiamo però a scorrere la nostra lista completa e aggiornata di tutti i bonus disponibili in Italia nel 2021.

Le famiglie possono anche accedere all’assegno unico per figli e al bonus per gli asili nido. Per chi invece si trova in una situazione di difficoltà ed emarginazione esiste il bonus indigenti. Il bonus figli disabili invece darà sollievo a quelle famiglie che devono sostenere spese aggiuntive data la delicata condizione dei figli. Il governo ha fatto uno sforzo anche per riconoscere un valore economico al lavoro domestico non retribuito. Questo avviene deducendo completamente le spese che questi devono sostenere per i loro sforzi.

Il bonus vacanze dovrebbe estendersi sino a giugno del 2021. Anche il bonus per medici infermieri dovrebbe essere disponibile durante l’anno in corso. Così come anche il credito d’imposta per le spese di consulenza sulla quotazione delle piccole e medie imprese.

Come detto a inizio articolo però, tutti questi bonus sono adesso in una fase di incertezza. Il governo Draghi dovrà infatti decidere quali rinnovare e applicare al 2021. Da questo elenco sono già stati eliminati il bonus smartphone, rubinetti, occhiali e auto ibride o elettriche.

Ecco quindi la lista completa e aggiornata di tutti i bonus disponibili In Italia nel 2021.

