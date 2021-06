Dal punto di vista naturalistico la Sicilia è senza ombra di dubbio una delle isole più belle di tutto il pianeta. A volte è veramente difficile esprimere così tanta bellezza dato che spesso non si trovano le parole giuste per descrivere questo paradiso terrestre.

“L’Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto.”. Proprio queste parole del celebre filosofo tedesco Goethe rendono in pieno il senso di stupore e di magnificenza che ogni turista prova.

Meta gettonata tutto l’anno da milioni di turisti, le sue spiagge vengono prese d’assalto nel periodo estivo per vacanze all’insegna del relax.

In verità sono tantissimi i posti anche poco conosciuti che riescono a colpire anche i visitatori più esigenti. Abbiamo visto da poco qual è il mare più bello secondo Legambiente e Touring Club Italiano per vacanze indimenticabili. Proprio questa classifica ci ha fatto notare un’isola apparentemente poco conosciuta ma premiata con ben 5 vele blu che ci apprestiamo a conoscere.

L’isola siciliana 5 vele Legambiente amata in tutto il mondo per un intramontabile film

Stiamo parlando proprio dell’isola di Salina, un piccolo paradiso terrestre facente parte dell’arcipelago delle Eolie. Una bellezza naturalistica incontaminata che attira chiunque grazie alla sua semplicità.

Quest’isola è la seconda in grandezza nell’arcipelago e possiede quindi numerose attrazione turistiche e luoghi di svago per vacanze indimenticabili.

Le spiagge sono tutte meravigliose con un mare cristallino che non ha nulla da inviare ai più famosi Caraibi. Inoltre il centro storico è pieno di piccoli negozi in cui potersi concedere dello shopping, alla ricerca dei migliori prodotti locali. Non solo shopping ma anche tanta movida serale con pub, ristoranti e locali attrezzati per far divertire fino alle prime luci dell’alba.

Chi invece preferisce una vacanza relax è possibile esplorare la vegetazione tipica dell’isola come le piantagioni di capperi o perdersi tra gli odori ed i colori di un buon pescato fresco. Inoltre da Salina è possibile ammirare il vulcano che si innalza sull’isola di Vulcano, distante pochi km.

Ma in pochi sanno che è proprio Salina l’isola siciliana 5 vele Legambiente amata in tutto il mondo per un intramontabile film. Infatti qui è stato girato il celebre film ‘Il postino’ uscito nel 1994, in cui ha recitato il famoso Massimo Troisi, scomparso dopo pochi mesi.