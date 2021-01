Cena dell’ultimo momento e solo un’ora per realizzare un dolce?

Non resta che munirsi di pochissimi ingredienti e preparare una torta golosa che sarà gradita a tutti gli ospiti.

Per realizzare l’irresistibile torta pinguino, cremosa e facilissima da preparare, bastano pochi ingredienti e non serve nemmeno il forno.

Ingredienti

300 g di biscotti al cacao;

60g di burro fuso;

450 ml di panna;

200g di crema di nocciole o Nutella ;

120g di cioccolato fondente;

1 cucchiaio di olio d’oliva.

Come realizzare la torta pinguino

Come prima cosa grattugiare i biscotti al cacao servendosi di una grattugia.

Aggiungere alla polvere ottenuta i 60 g di burro fuso e mescolare con un cucchiaio.

Il nostro composto sarà leggermente umido, più scuro e pronto per essere versato in una tortiera rotonda e apribile.

Compattare tutto, spargendolo in maniera omogenea e schiacciandolo con un cucchiaio.

Una volta realizzata la base del dolce, è necessario riporlo in frigo e lasciarlo riposare per 30 minuti.

Nel frattempo, versare la panna in una terrina e montarla con delle fruste elettriche.

Appena la consistenza sarà soffice e spumosa bisogna inserirla nella tortiera dove la base al cacao ha già riposato per mezz’ora. La panna montata costituirà il corpo della torta. Uniformare l’ingrediente munendosi di spatolina.

Ultimi ritocchi

Cospargere lo strato di panna con 200g di crema di nocciole e poi versare altra panna sopra quest’ultimo strato. Fare riposare il composto in frigo per 30 minuti.

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente e aggiungere 1 cucchiaio di olio d’oliva.

Togliere la torta dal frigo, aprire la tortiera e livellare la panna.

A questo punto non bisogna far altro che versare il cioccolato fuso sopra la superficie della torta, spalmarlo per bene e il lavoro è completo! Se poi si desidera rendere la torta ancor più sfiziosa basterà una leggera spolverata di nocciole sullo strato principale.

Il risultato sarà un dolce super cremoso, adatto ai grandi e ai più piccoli e realizzabile anche da chi non è bravissimo con la pasticceria.

Cosa fare adesso? Non resta che munirsi di tutti gli ingredienti e correre a preparare l’irresistibile torta pinguino cremosa e facilissima da preparare!