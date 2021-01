Preparare l’irresistibile torta con pere, cioccolato e ricotta, non è mai stato così facile per ottenere un dessert a 5 stelle. Si tratta di un goloso dessert da preparare facilmente seguendo la ricetta ed avere un risultato eccezionale.

Da servire dopo cena o durante l’ora del tè, una torta speciale per ogni occasione tra amici o in famiglia, per la domenica o per una ricorrenza speciale.

Ingredienti per il biscotto

200 g di granella di nocciole

4 uova

100 g di zucchero

120 g di burro

1 bicchierino di rum

70 g di amido di mais

8 g di lievito per dolci

Ingredienti per la farcitura

500 g di pere

20 g di burro

60 g di zucchero

1 bicchierino di rum oppure del succo di limone

1 cucchiaino di amido di mais

300 ml di panna fresca

500 g di ricotta

100 g di gocce o scaglie di cioccolato bianco

150 g di zucchero a velo

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

L’irresistibile torta con pere, cioccolato e ricotta un dessert a 5 stelle

Iniziare la preparazione prendendo solo gli albumi e montarli a neve. A parte, prendere i tuorli, lo zucchero e montarli, aggiungere il burro sciolto precedentemente a bagnomaria, il rum, l’amido di mais e il lievito.

Mescolare per qualche minuto tutti gli ingredienti ed infine unire gli albumi con l’aiuto di una paletta in silicone dal basso verso l’alto per non smontare le uova. Infine aggiungere le nocciole e girare delicatamente.

Prendere metà dell’impasto e versarlo in uno stampo ben imburrato ed infarinato o rivestito da carta da forno e infornare per circa 20 minuti a 180°C. Ripetere il procedimento per avere due dischi della stessa dimensione e non toglierli dallo stampo fino a quando non saranno raffreddati per evitare che si rompino.

Passare alla preparazione del goloso ripieno, prendere le pere e tagliarle a pezzetti e versarle in una padella con il burro sciolto. Mescolare per qualche secondo ed aggiungere lo zucchero e continuare a mescolare. Aggiungere una spruzzata di rum e girare ogni tanto per circa 10 minuti. Infine aggiungere l’amido di mais, mescolare e dopo un minuto lasciar raffreddare.

Nel frattempo, prendere la panna fresca e montarla e metterla da parte. Prendere un recipiente e versarvi la ricotta montata con lo zucchero a velo, con le fruste elettriche per avere un composto “pannoso” ed infine aggiungere l’estratto di vaniglia.

Prendere la panna e unirla al composto di ricotta e zucchero con l’aiuto di una paletta in silicone dal basso verso l’alto ed infine aggiungere le gocce di cioccolato e le pere lasciate ben raffreddare altrimenti il composto si smonta.

Arrivati fin qui la torta si può comporre utilizzando cerniera della torta per avere il ripieno ben allineato con i dischi, oppure con l’aiuto di una sac à poche.

Prendere un disco che sarà la base e versare il ripieno, livellarlo ed infine ricoprire con l’altro disco. Lasciar riposare il dolce in frigo per qualche ora e successivamente rimuovere la cerniera della tortiera, utilizzata per fissare senza sbavature il ripieno e prima di servire spolverare di zucchero a velo.