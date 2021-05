L’irresistibile tiramisù al sapore di frutta leggerissimo e digeribile che farà impazzire tutti quest’estate

L’estate sta arrivando e il nostro modo di cucinare si dovrebbe adeguare agli ingredienti che l’estate ci porta. Con la bella stagione tutti noi vogliamo cucinare cibo più leggero ma ugualmente gustoso. D’estate infatti il fabbisogno calorico è minore e per questo il cibo che cuciniamo dovrebbe essere più delicato e digeribile.

Oggi per questo vogliamo parlare dell’irresistibile tiramisù al sapore di frutta leggerissimo e digeribile che farà impazzire tutti quest’estate.

Una ricetta innovativa

D’estate solitamente si consumano meno dolci e meno frutta, per mantenersi leggeri e digerire facilmente. Ma se abbiamo ospiti o abbiamo voglia di un dolce possiamo modificare le ricette della tradizione per creare una versione estiva a base di frutta.

Oggi vogliamo proporre una modifica al più amato dei dolci al cucchiaio della nostra tradizione, il tiramisù. In questo articolo abbiamo visto come preparare un delizioso tiramisù aromatizzato al mango, ma oggi vogliamo usare altri frutti dell’estate, i frutti di bosco.

Per il nostro tiramisù ai frutti di bosco abbiamo bisogno di:

350 g di yogurt greco;

150 g di panna fresca;

200 g di mirtilli;

200 g di lamponi;

2 limoni;

zucchero a velo;

cacao;

caffè;

savoiardi.

Per preparare il nostro dolce iniziamo a schiacciare la maggior parte di lamponi lavati assieme al succo dei limoni. Aggiungiamo lo zucchero a velo e mescoliamo bene.

Ora montiamo la panna, la mescoliamo con lo yogurt e lo zucchero per creare una crema leggera e delicata.

A questo punto possiamo iniziare a bagnare i savoiardi e disporli nella teglia creando uno strato. Adesso possiamo spalmare la crema e ricoprire con un altro strato di savoiardi e di crema.

Ora possiamo disporre i mirtilli e parte dei lamponi sulla superficie per decorare il tiramisù, spolverare col cacao e il nostro dolce è pronto. Ora lo mettiamo in frigo per almeno due ore e 15 minuti prima di servirlo lo tiriamo fuori dal frigo.

Il nostro dolce è pronto per fare impazzire tutti!