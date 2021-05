Le chiamano anche “jacked potatoes” e rappresentano uno dei piatti inglesi d’eccellenza che hanno conquistato i palati ad ogni latitudine. Si possono servire come contorno, oppure come secondo piatto. C’è chi le utilizza per realizzare un pasto unico e nutriente. Ecco l’irresistibile ricetta inglese delle patate ripiene al forno con buccia che stupirà gli ospiti per il suo gusto raffinato e originale.

Ingredienti per preparare le jacked potatoes

Le jacked potatoes sembra che facciano davvero parte della storia del Regno Unito. Agli inizi del ‘900 erano un pasto così diffuso che soltanto nella City pare se ne vendessero decine di tonnellate al giorno. Vediamo allora come portare anche sulle nostre tavole una ricetta dall’inconfondibile sapore anglosassone.

Per preparare le jacked potatoes per quattro persone occorrono i seguenti ingredienti: 4 patate di media dimensione; 200 grammi di panna acida; un ciuffo di erba cipollina; un po’ di pancetta.

L’irresistibile ricetta inglese delle patate ripiene al forno con buccia che stupirà gli ospiti per il suo gusto raffinato e originale

Per prima cosa pulire e lavare bene le patate di modo da rimuovere tutti i residui dalla buccia. Avvolgere ciascuna patata in un foglio di carta forno e cuocerle con la buccia in forno a 220° per 20 minuti circa. A questo punto, eliminare l’alluminio dalle patate e abbassare la temperatura del forno a 190°. riposizionare le patate prive dell’alluminio sulla leccarda e lasciar cuocere per altri 45 minuti circa. Questo procedimento renderà la buccia ben croccante.

Una volta cotte, prendere le patate e tagliarle lungo la linea longitudinale senza separare le due metà. Prestare la massima attenzione ad evitare scottature quando si maneggiano i tuberi appena sfornati. Lasciare che le patate si raffreddino un po’ e nel frattempo approntare la crema che fungerà da ripieno.

In una ciotola versare la panna acida, l’erba cipollina tagliata e pezzi e mescolare. Per dare un tocco più deciso al piatto è possibile passare alla piastra delle fettine di pancetta di modo da renderle croccanti. Posizionare la pancetta sulla crema di modo da dare un tocco decorativo e un sapore intenso.

