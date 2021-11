Abbiamo più volte sottolineato quanto sia importante la dieta per il nostro benessere. Ma anche quanto sia determinante la stagionalità, ossia portare in tavola quello che la natura offre in ogni periodo dell’anno.

Incredibile da credere ma novembre è un mese in cui sono tanti i prodotti che il nostro orto ci regala. Tra tutti, però, spiccano i broccoli.

Questi ortaggi, infatti, con le loro 34 calorie per ogni 100 grammi di prodotto, in questo periodo, abbondano sulle tavole di molti italiani i quali, a loro volta, sicuramente ben fanno a consumarli, considerate le tante proprietà nutritive che contengono.

Le fonti nutritive

I broccoli sono una fonte indiscussa di antiossidanti e aiutano altresì a combattere le infezioni. Ottimi per la salute della pelle, delle mucose e della vista, contribuiscono anche al buon funzionamento del metabolismo.

Non esistono scusanti quindi per non consumarli. Anche perché sono davvero tantissime le ricette che li vedono protagonisti.

Oggi però ve ne proporremo una davvero facilissima da realizzare e piacevolissima da gustare.

L’irresistibile ricetta del rotolo d’oro gustosissima e ideale per l’inverno

Questa prelibatezza conquisterà proprio tutti. Il primo passaggio da fare è preparare un impasto simile a quello che si utilizza per la pizza.

In un precedente articolo abbiamo svelato come quasi nessuno la utilizza eppure l’aggiunta di questa farina è il segreto per ottenere una pizza gustosissima. Ebbene, questo impasto è ottimo anche per la preparazione dell’irresistibile ricetta del rotolo d’oro gustosissima e ideale per l’inverno.

Per la farcitura invece occorrono:

broccoli;

salsiccia o in alternativa prosciutto crudo o speck;

provola affumicata;

1 uovo.

Quanto alle dosi, è superfluo indicarle, poiché un po’ come capita per le pizze, il quantitativo dipende dai gusti dei nostri commensali. Va precisato che i broccoli vanno precedentemente saltati in padella con olio e aglio.

Stesso discorso vale per la salsiccia che va sbriciolata e quindi cotta. Se poi vogliamo velocizzare, invece della salsiccia, possiamo utilizzare il prosciutto crudo o lo speck, tagliati a listarelle, altrettanto gustosi e ottimi se abbinati ai broccoli.

Fatto questo, stendiamo la pasta, direttamente nella teglia antiaderente oppure su carta da forno.

Mettiamo all’interno i broccoli, la salsiccia sbriciolata o in alternativa il prosciutto crudo, o speck, ed infine la provola tagliata a pezzetti. Bisogna fare attenzione a lasciare lungo il perimetro, della pasta senza farcitura, in questo modo sarà più facile chiudere il rotolo.

Arrotolata dunque la pasta, in modo da formare una girella, spennelliamo sulla parte superiore un uovo precedentemente sbattuto.

Mettiamo in forno preriscaldato a 200 gradi per circa un quarto d’ora.

Ed ecco che a fine cottura gusteremo l’irresistibile ricetta del rotolo d’oro gustosissima e ideale per l’inverno.