In questo periodo di calore e di umidità molti di noi vogliono evitare di appesantirsi e consumano quindi cibi idratanti e leggeri. In particolare, in questo periodo la frutta è un alimento ideale, ricco di acqua, di sali e di vitamine. Se siamo sempre alla rincorsa della forma perfetta, vorremmo perdere qualche chilo o far sparire la cellulite, dovremmo assolutamente provare questo irresistibile frullato brucia grassi pronto in solamente tre minuti.

Una ricetta per tutti con proprietà incredibili

Se vogliamo assumere alimenti diuretici e brucia grassi, possiamo realizzare un prodotto low cost direttamente in casa nostra e pronto in tre minuti.

Ecco cosa dobbiamo fare per ottenere un frullato delizioso e brucia grassi. Innanzitutto, gli ingredienti di cui avremo bisogno sono il cetriolo e l’avocado. Il cetriolo è ricco di acqua e di sali, mentre i grassi buoni dell’avocado sono nutrienti in maniera incredibile.

L’irresistibile frullato brucia grassi pronto in tre minuti

Per preparare il nostro frullato, dovremo sbucciare bene il cetriolo, tagliarlo a cubetti e togliere i semini. Ora prendiamo l’avocado e lo sbucciamo e rimuoviamo il nocciolo.

Ora dovremo schiacciare l’avocado con una forchetta e unirlo a mezzo bicchiere di limone. Frulliamo bene il tutto e aggiungiamo un cucchiaino di miele e delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza e di gusto dissetante. Ora il nostro frullato è pronto, abbiamo ottenuto una bevanda diuretica, antiossidante e brucia grassi.

Oltre ai sali e alle vitamine che questi frutti contengono naturalmente, il nostro frullato contribuisce a darci un senso di sazietà ed è quindi perfetto se vogliamo mantenerci leggeri o se siamo a dieta, provare per credere.

Ecco, in poche mosse abbiamo realizzato l’irresistibile frullato brucia grassi pronto in tre minuti.

