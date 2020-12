Quello che vi presentiamo oggi è un liquore eccezionale per tre motivi. Primo, è eccezionale perché la sua preparazione è facile e veloce. Secondo, gli ingredienti sono pochi e molto economici. Terzo, può essere un’ottima idea regalo. Vediamo allora come preparare il liquore al caffè da gustare dopo i cenoni di Natale.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 100 grammi di caffè;

b) 400 grammi di zucchero;

c) 500 ml di alcool per liquori;

d) acqua, quanto basta;

e) una stecca di cannella.

La preparazione

Per prima cosa procediamo alla preparazione del caffè con la moka. Ne facciamo due o tre. Quindi versiamo il caffè ancora caldo in una pentola. Vi aggiungiamo anche lo zucchero semolato. Mettiamo nella pentola anche una stecca di cannella per aromatizzare il nostro liquore. In alternativa si può usare anche un baccello di vaniglia.

Accendiamo il fuoco, tenendo la fiamma bassa. Dunque, facciamo unire bene il caffè e lo zucchero con l’aiuto di una spatola. Teniamo sul fuoco per appena cinque minuti.

Ora, possiamo versare il caffè in un recipiente. E farlo raffreddare per bene. Usiamo un colino per filtrare i residui rilasciati dalla cannella durante la cottura. Aspettiamo, quindi, almeno dai trenta ai sessanta minuti. Finita l’attesa, possiamo unire l’alcool puro per i liquori. Mescoliamolo bene con gli altri ingredienti, girando energicamente per qualche minuto.

A questo punto, prendiamo delle bottiglie di vetro sterilizzate dotate della chiusura ermetica. Versiamo il nostro liquore e chiudiamo le bottiglie. Assicuriamoci che siano ben sigillate. Le bottiglie non devono per nessun motivo al mondo incamerare aria.

Il liquore ora è pronto. Tuttavia, esso deve riposare in un ambiente asciutto, e al riparo dalla luce, per circa tre settimane o anche un mese. Una volta aperta la bottiglia, sarà possibile consumarla entro un periodo massimo di tre mesi.

