L’ippocastano per un detergente naturale ed economico: come farlo a casa 

L’albero dell’ippocastano non è utile per mangiare i suoi frutti, ma questi possono servire per realizzare un detergente naturale ed economico da fare in poche mosse. Ecco il giusto procedimento per poter fare il prodotto fai da te a casa quasi a costo zero.

L’albero di ippocastano non è molto utile per dare frutti commestibile, ma lo è per quanto riguarda la creazione di un prodotto da utilizzare in casa per le faccende domestiche.

Infatti, i frutti contengono delle sostanze che si chiamano saponine. Queste fanno schiuma a contatto con l’acqua e hanno delle proprietà utili per le pulizie. Quindi, ecco come sfruttare l’ippocastano per un detergente naturale ed economico e farlo in casa con pochi passaggi.

Le saponine, amare e tossiche per alcuni essere viventi, sono utilizzate dalle piante come protezione. Da tempo si sfruttano le loro proprietà per detergere e pulire le superfici. Vale la pena conoscere in modo più approfondito questo aspetto e metterlo in pratica se c’è la possibilità.

Attenzione a non confonderlo con il castagno

L’ippocastano è un albero che appartiene alla famiglia delle Sapindaceae ed è molto diffuso nella parte orientale dell’Europa. Molti confondono questo albero con il castagno perché i suoi frutti sono simili a delle castagne. In realtà, sono molto diversi.

Il castagno appartiene alla famiglia delle Fagaceae, produce castagne da mangiare in autunno. L’ippocastano produce dei frutti simili, ma che sono tossici per le persone. Vengono chiamate “castagne matte” e si distinguono da quelle commestibili perché sono più larghe alla base e hanno un involucro con degli speroni.

Inoltre, se cucinate emanano un cattivo odore. Le castagne commestibili, invece, hanno un involucro soffice, sono piccole e con una forma a ciuffo inconfondibile.

L’ippocastano per un detergente naturale ed economico: strumenti e procedimento

Innanzitutto, ecco che cosa serve:

6/7 castagne matte;

frullatore;

imbuto;

colino;

acqua;

ciotola;

un recipiente per detergenti.

Il procedimento è molto semplice e consiste in poche mosse:

passare le castagne matte sotto acqua corrente e poi tagliarle a pezzetti (con o senza buccia); mettere i pezzetti in una ciotola con acqua calda e lasciare da una decina di minuti a tutta la notte, dipende dal tempo che si ha disposizione; trasferire l’acqua nel recipiente per detergenti e mettere la polpa delle castagne matte nel frullatore aggiungendo un po’ di acqua; la crema ottenuta va aggiunta al recipiente, dove prima è stata messa l’acqua, attraverso un colino; chiudere e agitare per bene per ottenere il detergente completo e pronto.

Questo detergente è ideale da usare in lavatrice oppure per lavaggi a mano. Si può conservare in frigorifero per un paio di settimane. A scelta si può aggiungere un po’ di olio essenziale per dare un profumo caratteristico al prodotto.