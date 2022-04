Quando abbiamo più tempo da dedicare in cucina, preparare qualche piatto più sfizioso può essere una buona idea per alternare il menù settimanale. Invece di mettere in tavola le solite pietanze veloci e semplici, proporre una ricetta diversa e saporita può anche dare grandi soddisfazioni.

Questo non vuol dire per forza passare delle ore in cucina e usare mille ingredienti oppure riempire lo stomaco di grassi e fritture. Se utilizziamo i prodotti giusti, genuini e le cotture più salutari, avremo trovato il perfetto compromesso.

Al posto di acquistare gli involtini già pronti, ad esempio, potremmo inventare una farcitura appetitosa ma che non sia troppo pesante da digerire.

L’involtino ricco di antiossidanti e omega 3 con una farcitura leggera e gustosa senza il solito prosciutto, carne macinata o verza

Un pesce che costa relativamente poco ed è prezioso e reperibile tutto l’anno, è la sogliola, delicata ma saporita. A basso contenuto di grassi, tutti in famiglia potranno mangiarlo, anche i più piccoli. Potrebbe, inoltre, essere utile ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue, è altamente digeribile e ricco di omega 3, importanti per tenere a bada i trigliceridi. Un altro aspetto da non sottovalutare, poi, è che contengono i folati, importanti soprattutto per chi è in dolce attesa.

Insieme a questo alimento, potremo usare nell’involtino la salvia, una pianta che troviamo facilmente in vendita o spontanea, da raccogliere solo se abbiamo esperienza e sapremo riconoscerla. È fonte di antiossidanti, beta carotene e l’olio essenziale e potrebbe dare benefici per contrastare la perdita della memoria in caso di malattie particolari.

Inoltre, avrebbe proprietà toniche, antinfiammatorie, antisettiche e antiallergiche. Molti la usano solo per arricchire i piatti o in pastella fritte, eppure i suoi utilizzi sono svariati, grazie all’intenso sapore aromatico che possiede.

La ricetta

Per preparare l’involtino ricco di antiossidanti e omega 3, serviranno i seguenti ingredienti, per ogni singolo pezzo:

filetto di sogliola;

10 gr di tarassaco;

una manciata di mandorle;

foglie di salvia;

olio e sale;

aglio e cipolla q.b.

Prepariamo un soffritto con aglio, cipolla e sale dove fare appassire il tarassaco, già pulito. Passiamolo al mixer per ottenere una crema. Nel frattempo, puliamo e sbollentiamo per pochi secondi qualche foglia di salvia e mettiamola da parte.

Prendiamo della carta da forno e stendiamo il filetto di sogliola, che dovrà essere abbastanza sottile, per lavorarlo al meglio. Aggiungiamo il sale, inseriamo la farcitura, ovvero qualche fogliolina di salvia, intera o a pezzetti, un velo di crema di tarassaco, le mandorle tritate grossolanamente.

Adesso arrotoliamo e chiudiamo il nostro involtino, legandolo con lo spago da cucina. Inforniamo, con un filo d’olio, ad una temperatura di circa 180° C per 15 minuti. Poi serviamo su un piatto insieme alla crema di verdura avanzata e qualche mandorla per decorare.

