L’incarico esplorativo all’ex Presidente della BCE ha fatto letteralmente esplodere le quotazioni del Ftse Mib Future che in poche sedute sono passate da area 21.000 ad area 23.000.

Non sarà che adesso l’investitura ufficiale di Draghi alla Presidenza del Consiglio porterà un ribasso sul Ftse Mib Future?

È una possibilità, visto che i mercati amano molto il motto “Buy the rumors, sell the news”. Per cui l’incarico a Draghi potrebbe essere già stato scontato dalle attuali quotazioni e adesso gli operatori di mercato si concentreranno sulle possibili difficoltà del Governo e/o il suo programma.

Ad esempio, la fronda del Movimento 5 Stelle al Senato, dove ci sono oltre 30 senatori pronti a non votare la fiducia al nuovo Governo, potrebbe essere motivo di tensione e, quindi, di ribasso.

Poiché, però, i grafici scontano tutto, andiamo a vedere cosa ci dicono le quotazioni osservate sul giornaliero, settimanale e mensile.

L’investitura ufficiale di Draghi alla Presidenza del Consiglio porterà un ribasso sul Ftse Mib Future? La risposta all’analisi grafica

Alla chiusura del 12 febbraio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 23.310 in rialzo dello 0,30% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dello 1,00%.

Nel lungo periodo nulla è cambiato rispetto all’ultimo report del nostro Ufficio Studi (Il Ftse Mib Future rompe gli indugi e lo scenario che vede il raggiungimento prima di quota 30.000 e poi di 40.000 prende sempre più piede). Sul giornaliero e sul settimanale, invece, le prossime sedute potrebbero avere un impatto molto importante.

Concentriamoci, quindi, su questi due time frame

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma le ultime quattro sedute non sono riuscite ad allontanarsi dall’importantissimo livello in area 23.250 (I obiettivo di prezzo). Per le prossime sedute, quindi, sarà importante capire cosa succederà in chiusura.

La tenuta di questo livello potrebbe favorire la ripartenza verso gli obiettivi indicati in figura. In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere fino in area 22.500. Solo una chiusura giornaliera inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Conclusione: per le prossime sedute monitorare con attenzione eventuali chiusure settimanali inferiori a 23.250.

Time frame settimanale

La chiusura settimanale è stata praticamente sul supporto in area 23.300 (II obiettivo di prezzo). La conferma della rottura di questo livello in chiusura di settimana farebbe continuare il rialzo fino all’obiettivo successivo in area 26.360. In caso contrario discese fino in area 22.200 sarebbero possibili senza intaccare la tendenza in corso.

Time frame mensile