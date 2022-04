Sfruttare le occasioni, che vengono offerte da aziende ed Enti conosciuti, è certamente un ottimo modo per dare una svolta alla nostra carriera. Per questo motivo, quindi, dovremmo sempre cercare di rimanere informati su nuovi ruoli che vengono aperti. In questo modo, infatti, seguendo le indicazioni e vedendo se rispettiamo i requisiti richiesti, potremmo candidarci. Di conseguenza, questo è certamente il modo migliore per trovare il lavoro ideale, che davvero ci rappresenta al meglio e che vogliamo da tanto tempo.

Concorsi e bandi aperti, ecco quali sono le offerte di lavoro al momento e come candidarsi per potervi accedere

Un modo per riuscire a entrare a far parte delle aziende che più ci interessano, è sicuramente quello di partecipare ai diversi bandi e concorsi che vengono aperti. In questo modo, infatti, controllando i requisiti, potremo capire se candidarci o meno. I bandi aperti, tra l’altro, sono diversi in questo momento. E di alcuni avevamo anche già trattato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo visto un concorso indetto proprio da Poste Italiane. O ancora, in un altro articolo, avevamo visto un concorso che aprirà tra poco e che offrirà ben 25.000 posti di lavoro. Dunque, come abbiamo visto, le opportunità sono varie e molteplici. E ce n’è un’altra in arrivo che sicuramente potrebbe catturare l’attenzione di molti di noi.

L’Interpol apre le porte a nuovi ruoli e offre posizioni aperte per queste categorie che potranno sfruttare un’occasione d’oro

A offrire dei posti in questo caso è l’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale Interpol. La sede principale di Lione, in Francia, offre infatti dei tirocini a studenti e laureati per potersi formare al meglio. La retribuzione mensile sarà di 550 euro. Lo stage, che avrà una durata compresa dai 6 ai 12 mesi, potrà essere portato avanti anche in altre sedi del Mondo, che saranno pronte ad accogliere giovani laureati che vogliono formarsi. I ruoli aperti sono:

Data Analyst, nella sede di Lione;

Front End Development, sempre nella sede di Lione;

Asian Pacific Coordination Desk, nella sede di Singapore.

I tirocinanti dovranno pagare da sé il trasporto per arrivare alla sede estera, il vitto, l’alloggio e l’assicurazione sanitaria. Per partecipare, si dovrà possedere la cittadinanza di uno degli Stati che fanno parte dell’Interpol e, in particolare, essere maggiorenni. Per quanto riguarda il titolo di studio, saranno accettati studenti o laureati da massimo un anno. Richiesta la conoscenza della lingua inglese. Dunque, ora sappiamo che l’Interpol apre le porte a nuovi ruoli e tirocini ai giovani che sapranno sfruttare l’occasione.

