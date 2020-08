Molto probabilmente conoscete Google Trends, vero? E’ uno degli innumerevoli servizi “gratuiti” di Google. Che voi in realtà pagate con i vostri dati. Cioè con il vostro comportamento e le vostre scelte quando navigate. Ma questo è un altro argomento… Orbene, Google Trends è in grado di fornirvi molte informazioni. Una delle più utili, e più semplici, è quale sia stato il trend di una parola nel corso degli ultimi 12 mesi. Qualunque parola. Perché ovviamente Google indicizza qualsiasi cosa.

Quindi, all’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa ci siamo chiesti se fosse possibile fare un paragone tra tre termini molto utilizzati sui motori di ricerca. E, soprattutto, riferiti a tre argomenti su cui l’italiano medio chiede molte informazioni. E consulta anche molti, moltissimi articoli sul nostro portale. Dove, non caso, tasse, pensioni e risparmio sono tra i tre argomenti più ricercati. Visto che una delle funzioni di Google Trends è proprio quella di paragonare l’andamento delle ricerche sul popolarissimo motore di ricerca nell’ultimo anno solare, ci siamo concentrati su quello. Quindi, qual è stato l’interesse per tasse, pensioni e risparmio nelle varie regioni d’Italia? La riposta qualche riga più sotto.

L’interesse per tasse, pensioni e risparmio nelle varie regioni d’Italia

Innanzitutto c’è da dire che non siamo rimasti molto sorpresi dai risultati. Il termine più ricercato è stato pensioni, e di parecchio. A questo seguono risparmio e tasse. Perché non stupisce? Perché la pensione è una preoccupazione di tutti. E molto di più del concetto di risparmio o delle tasse da pagare. A cui meno si pensa, meglio si sta. Quindi, da questo punto di vista, nessuna sorpresa. L’andamento da fine agosto scorso è stato invece molto ondivago. Ed ha presentato per molto tempo un’alternanza di interesse tra pensioni e risparmio. Con le tasse sempre in sottordine. Ci sono stati dei picchi di interesse per le pensioni, anche molto alti. Questo ogni volta che i media hanno riferito che si parlava di riforma delle stesse. E quindi l’interesse aumentava, anche morbosamente.

Ma la cosa più interessante è vedere i risultati a seconda delle regioni. Il termine pensione ha visto il maggior interesse in Calabria. Poi Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia. La regione che ha espresso il minor interesse per l’argomento è stata la Toscana. Per quanto riguarda il risparmio, la maggior parte delle ricerche è stata dall’Umbria. Poi Toscana, Molise, Lazio e Sardegna. Ultima per interesse la Sicilia. Le tasse hanno interessato principalmente la Lombardia. Poi Liguria, Campania, Sicilia e Veneto. Ultima per interesse la Sardegna.

Cosa ci dicono i dati

Diverse cose interessanti. E che magari sarà interessante confrontare con i dati, per esempio, delle regioni che pagano più tasse. O che ricevono più pensioni. Lo faremo in un prossimo articolo. Due dati colpiscono. Che le pensioni interessino primariamente le regioni del Sud Italia. E che le tasse interessino principalmente i lombardi. Le ragioni le lasciamo a voi, visto che Google Trends non le fornisce. Magari potreste lasciarle nei commenti a questo articolo. Ne verrebbe fuori una bella discussione, ne siamo certi.