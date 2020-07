L’interesse di Intesa Sanpaolo potrebbe far decollare un titolo del Ftse Mib: quando comprare?

Non sempre le buone notizie in Borsa fanno decollare le quotazioni dei titoli. È il caso di Nexi che negli ultimi mesi è stato oggetto di numerose news finanziarie (clicca qui per una rassegna). Di qualche giorno fa, invece, è la notizia secondo la quale, comunicazione della Consob, IntesaSanpaolo figura tra i maggiori azionisti NEXI con una quota del 9,917% del capitale. Tuttavia, IntesaSanpaolo non intende esercitare influenza sulla gestione della società o acquisirne il controllo. Semplicemente siccome i prezzi di NEXI sono molto interessanti la banca guidata dall’ad Messina vede in NEXI un’ottima opportunità di investimento.

La notizia che una banca come Intesa sia interessata a NEXI in quanto ritenuta interessante avrebbe dovuto far decollare il titolo. Le cose, però, sono andate diversamente,

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Poiché, però, il valore di NEXI è reale, potrebbero presentarsi ottime occasioni di acquisto nei prossimi giorni. Cerchiamo di capire su quali livelli di trading si possano impostare operazioni con elevate probabilità di successo.

L’interesse di Intesa Sanpaolo potrebbe far decollare un titolo del Ftse Mib: quando comprare secondo l’analisi grafica e previsionale

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 10 luglio a quota 15,635€ invariato rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista, ma ha quasi raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 15,501€. Su questo livello si potrebbe impostare un’operazione rialzista purché si applichi lo stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori al livello stesso.

Qualora invece si dovesse continuare al ribasso l’obiettivo successivo si trova in area 14,5575€. La massima estensione si trova in area 13,614€ (III° obiettivo di prezzo).

Time frame settimanale

La proiezione rialzista ha raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 16,3035€, ma ne è stata immediatamente respinta. La chiusura del 10 luglio, infatti, ha visto una brutta chiusura che potrebbe avere conseguenze negative sull’andamento del titolo nelle prossime settimane.

In caso di mancato recupero, infatti, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 13,4€ e a seguire in area 8€.

Qualora, invece, la prossima chiusura settimanale dovesse essere superiore a 16,3035€ le quotazioni si lancerebbero verso gli obiettivi rialzisti indicati nel riquadro rosso.