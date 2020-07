L’intelligenza artificiale farà esplodere al rialzo le quotazioni di un titolo bancario italiano? È quanto potrebbe accadere a Banca Profilo che ha portato a quattro le linee di investimento basate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Questa esperienza era già iniziata nel 2019 con una sola linea e dopo la positiva esperienza Banca Profilo ha deciso di portare a quattro in totale le linee gestite in collaborazione con MDOTM, la società Fintech che sviluppa strategie di investimento per investitori istituzionali utilizzando questa tecnologia.

C’è poi anche un motivo di carattere speculativo che potrebbe accendere le quotazioni della banca, ma ce ne siamo occupati in passato.

L’intelligenza artificiale farà esplodere al rialzo le quotazioni di un titolo bancario italiano? Le indicazioni dell’analisi grafica

Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 5 maggio a 0,1474€ in ribasso dello 0,14% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo le quotazioni si muovono in una sorta di limbo che rende l’orizzonte molto indefinito per Banca Profilo.

Come si vede dal grafico, sono due i livelli chiave da monitorare con attenzione in chiusura di giornata: 0,20671€ e 0,18945€. La rottura in chiusura di giornata di uno di questi due livelli aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati in figura. 0,23031€ al rialzo e 0,155443€ al ribasso.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma le ultime sette settimane hanno mostrato una forte debolezza del titolo che, almeno per il momento, non sembra avere effetti molto negativi.

Un livello da monitorare con molta attenzione in chiusura di settimana e il supporto in area 0,19275€. Una chiusura sotto questo livello aprirebbe a una discesa fino in area 0,174€. Una chiusura sotto questo livello, poi, farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.

Il rialzo, invece, potrebbe continuare solo nel caso in cui le quotazioni dovessero rompere al rialzo la resistenza in area 0,22289€ (II° obiettivo di prezzo).

Time frame mensile

Il potenziale rialzista di Banca Profilo nel lungo periodo è di circa il 100%. Questo nell’ipotesi in cui venga raggiunto il III° obiettivo di prezzo in area 10,1€. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura mensile superiore a 5,3045€. In questo modo si aprirebbero le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 6,0722€. Un obiettivo intermedio si trova in area 8,1€ (II° obiettivo di prezzo).

Una chiusura mensile inferiore a 4,8203€ aprirebbe le porte al raggiungimento di nuovi minimi inferiori a quelli segnati a marzo 2020.

