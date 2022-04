Ingredienti come la salsiccia, lo speck o il prosciutto cotto rappresentano la sorpresa perfetta nella pasta con il cavolfiore. Qualcuno la prepara in maniera semplice e, qualcun altro, alla napoletana o alla siciliana. Di certo, si tratta di un primo piatto davvero apprezzatissimo in molte famiglie durante questo periodo dell’anno. Sarebbe la pancetta, però, l’ingrediente giusto da aggiungere alla pasta e cavolfiore per conferirle una nota grintosa.

Ecco, dunque, ingredienti e procedimento per prepararla.

La lista della spesa con cui preparare questa ricetta

350 grammi di mezze maniche;

un cavolfiore di media grandezza;

150 grammi di pancetta;

formaggio grattugiato q.b.;

un cipollotto fresco;

mezzo litro di latte;

50 grammi di burro;

50 grammi di farina 00;

sale e pepe a piacere;

noce moscata q.b.

Ecco come preparare l’insuperabile pasta al forno con besciamella che fa felici tutti senza sugo o mozzarella e si mangia in un boccone

Con queste dosi è possibile preparare una pasta al forno con cavolfiore e pancetta per 4 persone, impiegando appena mezz’ora.

Occorrerà iniziare lavando e tagliando le cime di cavolfiore, eliminando le parti più dure.

Bisognerà, poi, lessarle in acqua salata e bollente per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo, scolare le cime di cavolfiore, conservandone l’acqua di cottura.

Dunque, tagliare in pezzi più piccoli il cavolfiore e cuocerlo in padella insieme al soffritto di cipollotto, pancetta e olio.

Mentre l’acqua di cottura del cavolo bolle per la pasta, preparare la besciamella unendo latte e burro. Aggiungere la farina setacciata poco per volta, mentre latte e burro scaldano sul fuoco. Salarla, peparla e insaporirla con noce moscata e continuare a mescolare fino alla densità desiderata.

Gli ultimi passaggi e qualche variante interessante

Cuocere la pasta nell’acqua di cottura del cavolo. Unire alla pasta la besciamella e il cavolo e terminare con il formaggio grattugiato. Versare il tutto in una pirofila da forno e terminare con uno strato di formaggio grattugiato. Infornare a 180 gradi per 20 minuti.

Costituiscono altre possibili aggiunte alla pasta con cavolfiore e pancetta anche provola oppure olive. La prima renderà più cremoso questo piatto, la seconda gli conferirà un gusto deciso.

In alternativa, possiamo preparare la pasta con cavolfiore, pancetta e zafferanno, per dare una nota di colore al piatto.

L’insuperabile pasta al forno con besciamella si può preparare, ancora, con i pomodorini, invece di usare la solita salsa di pomodoro e la mozzarella.

Ecco, invece, come farne una versione velocissima in padella e senza usare il forno.

