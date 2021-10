L’insospettabile accessorio che sempre più donne hanno in borsetta per mantenere il look al top

Se passiamo molte ore fuori casa è importante portarsi dietro alcuni strumenti indispensabili per mantenere il nostro look fresco e perfetto. Questo vale soprattutto se passiamo molte ore al lavoro, dove essere impeccabili è ancora più importante. La maggior parte delle donne ha sempre con sé l’indispensabile: specchietto, rossetto e correttore.

Ma c’è un altro oggetto che sempre più donne mettono in borsetta, che occupa pochissimo spazio, e che sta diventando un must per mantenere il look sempre in ordine. Vediamo di che cosa si tratta.

Controlliamo sempre la borsetta prima di uscire di casa: chiavi, portafoglio, telefono, mascherina, rossetto, specchietto, correttore e un pacco di fazzoletti. Ma non manca qualcosa? Sempre più donne mettono in borsetta un altro utilissimo accessorio.

Ma di che cosa si tratta? Ebbene, stiamo parlando di una cannuccia riutilizzabile. Proprio così: sempre più donne portano con sé una cannuccia, e per due motivi ben precisi.

Per non macchiare i denti con tè e caffè

Un sorriso smagliante è indispensabile per un look fresco e professionale. Ma anche un buon caffè può essere fondamentale durante una lunga giornata di lavoro. E come tutti sappiamo il caffè macchia i denti. Come conciliare quindi i denti bianchi con un buon caffè? Semplicissimo: sempre più donne tengono in borsetta una cannuccia. Utilizzando la cannuccia, il caffè non sarà a contatto con i denti anteriori, prevenendo le antiestetiche macchie. Ma questo non è l’unico motivo per portare con noi una cannuccia.

Per non rovinare il rossetto

A chi non è mai capitato di lasciare il rossetto sulla tazzina o sul bicchiere quando beviamo vino o caffè? Per impedire che questo accada, una cannuccia può essere la soluzione migliore. Così non dovremo ritoccarci il trucco subito dopo il caffè. Ecco qualche consiglio pratico per portare sempre con noi una cannuccia.

Scegliamo cannucce riutilizzabili, con scovolino e custodia

Le regole per portare sempre con sé questo utilissimo accessorio sono poche ma importanti. Innanzitutto, scegliamo una cannuccia non usa e getta . Meglio una cannuccia in bamboo in metallo.

Portiamo sempre con noi uno scovolino per pulirla, e una custodia, in modo da poterla rimettere in borsetta subito dopo averla usata.

