L’estate porta con sé la necessità di preparare cibi molto più freschi del solito. Insalate di vario tipo sono quindi la scelta migliore per queste afose giornate, in sostituzione dei piatti caldi che invece ci scaldavano in precedenza.

L’insalata di riso ad esempio è uno dei piatti più scelti in assoluto. L’aspetto positivo di questa insalata è che si tratta di una preparazione versatile. Si possono aggiungere tanti ingredienti diversi, per fantastici accostamenti sempre nuovi.

Oggi andiamo in particolare a vedere un ingrediente che renderà davvero uniche le nostre preparazioni e lascerà di sicuro tutti i commensali a bocca aperta. Vedremo l’insalata di riso pronta in pochi minuti con un clamoroso ingrediente segreto.

Ecco di che cosa si tratta

Per cucinare oggi ci ispiriamo ad una celebre preparazione con il riso, ovvero il sushi. Molto spesso, soprattutto nelle preparazioni dette uramaki, insieme al salmone o al tonno troviamo l’avocado. Oggi proveremo a mettere proprio l’avocado dentro una bella insalata di riso.

Mettiamo quindi a bollire il riso, e mentre sta cuocendo prepariamo il rapidissimo condimento.

Preparazione

Per sfruttare al meglio l’avocado consigliamo di aggiungerci altri ingredienti che si sposano bene. Potremmo ad esempio usare un po’ di mango ed un peperone. Tagliamo a pezzetti questi tre ingredienti e mischiamoli insieme. Poi aggiungiamoci olio di oliva, e volendo anche miele e salsa di soia, per dare un gusto più originale che ricordi anche un po’ il poke hawaiano.

Una volta che il riso è pronto, mettiamo il preparato sopra e mischiamo bene. Ecco che otterremo l’insalata di riso pronta in pochi minuti con un clamoroso ingrediente segreto. I commensali saranno di sicuro stupiti di questi gusti così esotici, e non si troveranno di fronte alla solita insalata con condimenti pronti.

Chi invece vuole preparare un bel risotto può leggere questo articolo, che indica l’ingrediente raffinatissimo che è perfetto per questa preparazione.