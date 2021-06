L’estate è arrivata e i piatti leggeri sono ciò che più desideriamo per soddisfare il nostro palato. Quale piatto è migliore di una ricca insalata di riso? Ne esistono infinite varianti dalle più leggere alle più ricche e golose. La Redazione oggi vuole proporre una versione che colpisce per la sua bontà e freschezza. Scopriamo insieme come prepararla.

Ingredienti

300 gr. di riso Carnaroli;

100 gr. di pomodori ciliegino;

200 gr. di feta;

150 gr. di melanzane sott’olio

3 cucchiai di olio evo;

8 foglie di basilico;

1 peperoncino fresco;

sale q.b.

Per preparare questa speciale insalata di riso dobbiamo far scolare dall’olio le nostre melanzane. Dunque, aiutiamoci con un colino e poi mettiamo le nostre melanzane in una ciotola.

Riempiamo una pentola con acqua, la saliamo e facciamo cuocere il riso per circa 15 minuti. Nel frattempo, prendiamo la feta e tagliamola a cubetti. Facciamo lo stesso con i pomodori ciliegino ed uniamoli alle melanzane precedentemente scolate.

Trascorso il tempo di cottura, scoliamo il riso e mettiamolo sotto l’acqua corrente per qualche secondo. In questo modo interromperemo la cottura e il riso rimarrà al dente. Uniamo al riso le melanzane, la feta e i pomodorini, aggiungiamo 3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva e mescoliamo il tutto.

Condiamo la nostra insalata di riso aggiungendo delle foglie di basilico fresco. Infine, tritiamo finemente il peperoncino fresco ed uniamolo al riso. Dopo aver mescolato per bene, saremo pronti per gustare questo piatto squisito.

Consigli

L’insalata di riso più fresca che ci sia è la ricetta dell’estate 2021 ma possiamo apportare delle piccole modifiche in base ai nostri gusti. Il peperoncino fresco è facoltativo perché non tutti amano i sapori piccanti. E infine, possiamo sostituire l’olio extravergine d’oliva con l’olio delle melanzane per dare un gusto ancora più intenso alla nostra insalata di riso.

