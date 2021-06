In estate molti di noi cercano delle ricette fresche e saporite allo stesso tempo che non ci tengano però molto tempo ai fornelli. Del resto si sa che piatti molti elaborati e calorici appesantiscano e fanno aumentare la sudorazione.

Tra l’altro tra giornate a mare e serate con gli amici è veramente poco il tempo a disposizione per cucinare ricette più complicate.

Proprio per questo, molti decidono di puntare su piatti leggeri e veloci come insalate. Di verdure abbinate insieme a del tonno oppure mozzarella, sono tante le alternative che possiamo realizzare per piatti estivi.

Altro piatto prettamente estivo è l’insalata di riso, con le sue mille varianti, molto versatile e adatta ad ogni gusto.

Proprio come la ricetta che ci apprestiamo a conoscere, molto particolare e fresca grazie all’aggiunta di 2 frutti tropicali. Un gusto delicato e sublime, ideale per rinfrescare il palato durante le calde giornate estive ed un ottimo spuntino da gustare anche sotto l’ombrellone.

Ingredienti

300gr di riso Basmati;

200gr di polpa di ananas;

40gr di cipolle rosse;

250gr di polpa di mango;

150gr di piselli;

150gr di feta;

olio EVO;

erba cipollina;

menta;

sale e pepe q.b.

L’insalata di riso dal gusto tropicale perfetta contro la calura estiva

Iniziamo subito con la cottura del riso in abbondante acqua calda e salata, seguendo i tempi di cottura indicati in confezione. A cottura terminata, scoliamo bene il riso e lasciamolo freddare.

Una volta pronto il riso passiamo alla frutta. Sbucciamo e tagliamo a cubetti il mango e successivamente l’ananas, togliendo però la parte centrale dura.

In una padella mettiamo a rosolare la cipolla con l’olio ed aggiungiamo i piselli facendoli cuocere per pochi minuti. Quando i piselli saranno leggermente più morbidi togliamo la padella dal fuoco e facciamo freddare.

Adesso uniamo i piselli saltati con la cipolla al riso e poi aggiungiamo la frutta esotica precedentemente tagliata a pezzi.

Una volta finito di fare questo, aggiungiamo la feta o qualsiasi tipo di formaggio a pasta molle che si preferisce e sminuzziamo dell’erba cipollina e un po’ di menta per esaltare il gusto.

Se vogliamo stupire i nostri ospiti, l’insalata di riso dal gusto tropicale perfetta contro la calura estiva andrà servita all’interno dei barattoli di vetro. Un modo simpatico per mantenere la freschezza di questo piatta da consumare durante le sere estive oppure come pasto fresco da gustare a mare.