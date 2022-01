In qualsiasi stagione ci troviamo, quasi sempre a pranzo e a cena ci capita di preparare sia il primo di pasta o riso che un secondo. Ad esempio, per variare e assimilare più tipi di nutrienti, durante la settimana possiamo scegliere di cucinare del pesce. Infatti, è un ottimo alimento e si presta ad essere cotto in tanti modi: al cartoccio, alla griglia, bollito, impanato e fritto. Sorge spesso, però, il dubbio sul contorno per accompagnare questo secondo piatto.

L’insalata di rinforzo col cavolfiore e altri 2 contorni sfiziosi e veloci per secondi piatti di pesce

Oltre alla solita insalata si possono abbinare al pesce dei gustosi contorni. Eccone 3.

Insalata di rinforzo

un cavolfiore;

100 g di olive verdi;

100 g di olive nere;

50 g di capperi sott’olio;

100 g di peperoni sott’aceto;

50 g di alici;

50 g di cetrioli;

olio extravergine d’oliva;

aceto di vino rosso;

sale.

Pulire il cavolfiore e far sbollentare le cimette. Successivamente, un po’ prima della cottura completa, scolare il cavolfiore e immergerlo in acqua fredda, meglio se con cubetti di ghiaccio, per mantenerlo croccante. Dopo qualche minuto, toglierlo dall’acqua e metterlo in una ciotola. Tagliare i cetrioli, denocciolare le olive e aggiungerli al cavolfiore, insieme ai capperi, ai peperoni lavati e tagliati sottilmente e alle alici. Condire con olio, aceto e un pizzico di sale.

Patate col prezzemolo

4 patate;

uno spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo;

aceto;

sale e pepe.

Lavare e bollire le patate. A cottura ultimata, sbucciarle e tagliarle. In una ciotola versare le patate a pezzetti e condire con prezzemolo, olio, sale e pepe e poi uno spicchio d’aglio tagliato oppure triturato.

Un altro contorno adatto al pesce

Infine, l’hummus di avocado, per un contorno alternativo con cui insaporire pezzetti di pesce.

200 g di ceci precotti scolati;

un avocado;

uno spicchio d’aglio;

il succo di un limone;

sale e pepe;

un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva;

un cucchiaino di paprika;

un cucchiaio di salsa tahina (a base di semi di sesamo).

Tagliare l’avocado, togliere la polpa e inserirla in un robot da cucina insieme ai ceci, all’aglio, al succo di limone e agli altri ingredienti. Frullare e utilizzare la salsa ottenuta.

Avremo un successo assicurato con l’insalata di rinforzo col cavolfiore e altri 2 contorni sfiziosi e veloci per secondi piatti di pesce.