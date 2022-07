Pasta fredda, insalata di riso e gelati sono gli alimenti principali della calda stagione estiva, i più allettanti nelle giornate assolate e cocenti. In questo periodo, è l’insalata a fare da padrona dei pranzi settimanali a casa o da portare al lavoro all’interno di una schiscetta. A base di lattuga o valeriana, con mais, finocchio, cetrioli e tutto ciò che desideriamo, prepariamo insalatone ricche e colorate. Possiamo unire anche del cous cous, del farro o dell’orzo, così da realizzare un’alternativa ai primi piatti a base di sughi e condimenti vari.

Ce n’è un tipo, però, che domina l’estate ed è un classico dei pasti leggeri e nutrienti della stagione. Stiamo parlando dell’insalata con fagiolini, patate e tonno, a cui spesso si aggiungono anche uova e pomodorini pachino. Vediamo come realizzarla per un piatto unico o un contorno saporito e incredibilmente fresco.

L’insalata di fagiolini e patate non è mai stata così buona grazie a questi 2 ingredienti

Iniziamo dagli ingredienti per 3 persone:

400 grammi di fagiolini già cotti o ancora crudi o surgelati;

150 grammi di tonno;

4 patate piccole o medie;

250 grammi di pomodorini pachino;

(a scelta) 2 uova sode;

sale, olio e pepe nero q.b.

Iniziamo con i fagiolini e le patate, mettiamo a bollire entrambi e lasciamoli raffreddare una volta cotti.

Possiamo anche utilizzare i fagiolini preconfezionati o surgelati e in quest’ultimo caso ci basteranno pochi minuti per cuocerli. Peliamo le patate e, una volta fredde, tagliamole a pezzetti da mettere in una ciotola. Uniamo i fagiolini e pensiamo al resto degli ingredienti.

Laviamo i pomodorini, tagliamoli in due parti e aggiungiamoli al resto degli ingredienti, insieme al tonno precedentemente scolato. Condiamo con olio e sale e concludiamo con una spolverata di pepe nero.

Per un piatto unico sano e nutriente

Se amiamo le uova e desideriamo mangiare la nostra insalata come piatto unico, potremmo aggiungere anche due uova sode. In base alle porzioni e quindi alla quantità di insalata che decidiamo di preparare, possiamo anche optare per una soltanto o addirittura tre. Tagliamole a piccoli pezzi e mischiamole a tutto il resto.

L’insalata di fagiolini e patate è ideale a pranzo e a cena, come pasto veloce o contorno sfizioso.

Altro che semplice verdura, sarà la nostra salvezza in queste calde giornate estive.

