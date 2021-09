Quando si fa la spesa, a volte, si preferisce acquistare prodotti in più per evitare un’eventuale mancanza di un particolare alimento. Il lato negativo di scelte simili è che a volte non si riesce a consumare per tempo tutto quello che c’è in frigo o dispensa. La lattuga è uno degli alimenti che con maggiore frequenza finisce nel cesto della pattumiera per la sua particolare delicatezza e facile deperibilità. Tale spreco di cibo e denaro si potrebbe in alcuni casi ovviare attraverso l’utilizzo di alcune tecniche casalinghe molto efficaci. L’insalata avvizzita si può recuperare con questo semplice trucco senza buttare le foglie.

A volte non basta il frigo per tenere in fresco i vegetali. Anche nello spazio del refrigeratore potrebbero esserci delle condizioni non particolarmente adatte a tutti i prodotti della natura. Tuttavia, basta adottare alcune soluzioni davvero economiche e al contempo estremamente utili ad allungare la vita dei prodotti deperibili. Regola che vale assolutamente anche per la frutta che molto spesso si riempie di chiazze di muffa nel frigorifero. In simili circostanze, abbiamo proposto una facile soluzione domestica per evitare che i prodotti in frigo ammuffiscano.

Come comportarsi con l’insalata? Molti sapranno che la prima regola per mantenere a lungo i vegetali in frigo è collocarli nello spazio ad essi dedicato. Solitamente, all’interno del manuale di istruzioni è possibile trovare le indicazioni specifiche del proprio elettrodomestico. Tuttavia, a volte una permanenza della lattuga in frigo potrebbe far appassire le foglie. Prima di scartarle e dimezzare il volume della propria lattuga, si potrebbe optare per una soluzione differente. Se le foglie sono ancora verdi e risultano semplicemente appassite, la lattuga potrebbe essere semplicemente disidratata.

Le foglie ormai annerite è sempre meglio eliminarle. Tutto quello che occorre fare è riempire la bacinella contenente la lattuga con dell’acqua a temperatura ambiente o fresca e lasciare in ammollo per circa mezz’ora. In questa maniera, le foglie avvizzite si reidratano tornando gustose e croccanti per la propria insalata.

