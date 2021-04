Molti italiani hanno dovuto proteggersi da attacchi hacker. Purtroppo i criminali del web mettono in essere particolari strategie per ottenere i nostri dati e codici personali per rivenderli al miglior offerente. L’inquietante notizia degli attacchi hacker in una particolare ora e in determinati giorni della settimana crea non pochi timori.

Lo studio

Un fenomeno in forte crescita, perciò bisogna stare sempre con gli occhi ben aperti prima che sia troppo tardi. I nostri Esperti hanno avuto modo di leggere attentamente le risultanze di uno studio condotto da M-Trends Report di FireEye.

Dunque vale la pena leggere fino in fondo questo articolo in modo da ottenere informazioni utili rispetto al problema. Purtroppo l’incidenza degli attacchi malware si fa sempre più asfissiante in determinate ore e giorni della settimana. A quanto risulta, il rischio aumenta di sera e nei fine settimana. Ora cerchiamo di capire quali siano le ragioni dietro questa notizia.

Attacchi alle aziende

FireEye ha rilevato che gli hacker entrano in azione quando tutti gli altri dormono e perciò la scelta ricade nel cuore della notte. E’ bene specificare che l’attacco malware viene messo in essere verso grandi aziende. I criminali professionisti prima di procedere all’attacco studiano i propri bersagli in modo da entrare in azione al momento giusto.

Aziende vulnerabili

Di fatto la sorveglianza in tali ore e giorni della settimana è minore perciò sfruttare le falle di cybersicurezza diventa più semplice. Infatti quale team di sicurezza potrebbe stare a lavoro di notte oppure nel fine settimana e potrebbe accorgersi all’istante che qualcosa non va?

Eppure, le aziende investono continuamente grandi capitali per cercare di arginare il problema ma i cybercriminali hanno spesso una marcia in più. Infatti al criminale del web interessa principalmente massimizzare la potenza del loro attacco. Perciò l’inquietante notizia degli attacchi hacker in una particolare ora e in determinati giorni della settimana potrebbe aiutare a fermare questo fenomeno.