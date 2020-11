I lavoratori dipendenti che hanno dei figli a casa si ritrovano a fronteggiare diverse difficoltà organizzative per conciliare famiglia e lavoro. Esistono dei casi in cui è ammissibile il congedo Covid per figli in quarantena scolastica. A queste condizioni se ne aggiungono delle nuove sulle quali ha fatto recentemente luce l’Istituto di Previdenza Sociale. Nel presente articolo vedremo che l’INPS illustra i nuovi casi in cui i genitori possono prendere il congedo dal lavoro per i figli in quarantena.

Quali sono le novità che ha introdotto l’INPS nella circolare

I permessi di lavoro concessi al genitore-lavoratore dipendente per il figlio, sono spesso stati oggetto di analisi sulle pagine di ProiezionidiBorsa. Oggi i Tecnici intendono chiarire quanto dispone la nuova circolare INPS n. 132 del 20 novembre 2020. Si ampliano i casi in cui è ammesso il congedo Covid retribuito al 50% che prevede l’art. 21-bis del D.L. n. 104/2020. La circolare chiarisce che il congedo è valido anche quando il contatto del figlio under 14 sia avvenuto in luoghi differenti dal plesso scolastico.

Ad esempio, se si è verificato in luoghi come le palestre, le piscine o centri in cui segue lezioni. Un aspetto da non dimenticare è che il congedo è fruibile solo a partire dal 14 ottobre e fino al 31 dicembre 2020. La condizione è che la quarantena sia disposta direttamente dalla ASL competente. Nel caso in cui il figlio abbia un’età compresa tra i 14 e 16 anni, il genitore ha diritto all’aspettativa non retribuita.

Congedo per sospensione della didattica in presenza quando è ammissibile

Altro elemento che introduce la circolare INPS riguarda la possibilità di fruire del congedo straordinario anche per la sospensione della didattica in presenza. Questo in conformità a quanto dispone il D.L. 137/2020, comma 4. Al fine di fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica avvenga a livello nazionale, regionale, o provinciale. Tale alternativa si rende fruibile dalla data del 29 ottobre 2020. L’INPS illustra i nuovi casi in cui i genitori possono prendere il congedo dal lavoro per i figli in quarantena dunque. Ciascun genitore interessato dovrà verificare i criteri di compatibilità con i congedo al fine di inoltrare l’eventuale domanda.

