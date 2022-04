Con una comunicazione, la nr 1430 del 30 marzo, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fa sapere ai suoi contribuenti che dai controlli sui mancati pagamenti dei contributi fissi di artigiani e commercianti sono risultate varie inadempienze. Infatti, indipendentemente dal reddito percepito, è previsto il versamento di una quota contributiva allo Stato. In pratica, anche se non si dovesse guadagnare un euro, alcune tasse vanno comunque versate. Dal controllo effettuato dall’Ente sono emerse una serie di irregolarità.

Cosa fare quando si riceve l’avviso

Pertanto l’INPS comunica l’invio di una pioggia di avvisi ad artigiani e commercianti che si trovano in questa posizione, relativa alla scadenza delle rate compresa fra settembre 2020 e febbraio 2021.

Gli avvisi sono inviati via email se il contribuente ha inserito un indirizzo attivo. Attenzione a controllare che giungano da indirizzi ufficiali per evitare di cadere in una delle truffe che abbiamo segnalato. Oppure, tramite l’Identità Digitale, il cosiddetto SPID, si potrà accedere al cassetto previdenziale artigiani e commercianti per una propria verifica autonoma. Nella sezione “posizione assicurativa” apparirà la voce “avvisi” al cui interno è visibile la comunicazione dell’INPS.

L’INPS comunica l’invio di una pioggia di avvisi per i mancati contributi a queste categorie di lavoratori

I giorni che si hanno a disposizione per regolarizzare la posizione sono 30. Trascorso il periodo di un mese l’avviso si trasforma da bonario in avviso di debito per l’importo dovuto, e diventa immediatamente esecutivo.

Cosa succede se l’errore è dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dunque i versamenti sono stati correttamente effettuati? In questo caso il problema si risolve inviando una comunicazione all’Ente attraverso il sito. La procedura di accesso tramite SPID è la medesima. Nel “cassetto previdenziale per artigiani e commercianti” bisognerà selezionare la sezione “comunicazione bilaterale”. Infine selezionare “invio quietanza di pagamento” e caricare la documentazione a riprova del pagamento già effettuato.

Come si è visto infatti anche in passato, gli organismi di controllo fiscale costantemente effettuano controlli a tappeto ed è bene farsi trovare preparati.

Le raccomandazioni dunque per i lavoratori del commercio e gli artigiani sono quelle di controllare periodicamente le comunicazioni ricevute. Tramite questo nuovo sistema, infatti, i dati sono costantemente aggiornati e lo scambio di informazioni è molto più fluido e lineare. Inoltre è buona norma tenere sempre traccia dei pagamenti che si effettuano per gli oneri statali. In questa maniera si reperiranno con facilità le evidenze necessarie.

