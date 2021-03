Ci sono diverse ricette che la tradizione vuole associate alla Pasqua. Senza dubbio il protagonista di questa celebrazione è l’agnello. Può essere preparato in tantissimi modi, così da esaltare il suo gusto tanto particolare. Ma l’inimitabile ricetta della nonna per preparare l’agnello è rigorosamente in umido. Vediamo quindi come preparare questo tradizionale piatto pasquale.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti per l’inimitabile ricetta della nonna per l’agnello in umido, il tradizionale piatto pasquale:

a) 500 grammi di agnello;

b) 2 spicchi di aglio;

c) 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

e) 6 olive verdi;

f) 2 cucchiai di capperi;

g) 150 ml di vino rosso;

h) 150 ml di brodo di carne;

i) pepe nero q.b.;

l) sale q.b.;

m) olio extravergine d’oliva q.b.;

n) rosmarino q.b.

Guida alla preparazione

Cominciamo scaldando l’olio insieme all’aglio in una padella dai bordi alti e dal fondo spesso. Una volta caldo, rosoliamo i nostri pezzi d’agnello creando una piacevole duratura su ogni lato.

Per la preparazione di questa ricetta i tagli indicati sono la spalla, collo e coscia.

Sfumiamo col vino e dopo un paio di minuti aggiungiamo il concentrato di pomodoro. Creeremo così una salsa piuttosto liquida. Aggiungiamo adesso rosmarino, olive, capperi, sale e pepe.

Aspettiamo qualche minuto che questi ingredienti insaporiscano la carne e aggiungiamo il brodo. Non ci resta che lasciar cuocere l’agnello a fuoco basso. Copriamo il tegame col coperchio e lasciamo andare la cottura per almeno 40 minuti.

Una volta trascorso questo tempo, constatiamo se la carne sia completamente cotta. Usiamo quindi coltello e forchetta avvicinandoci il più possibile alle ossa. La cottura dell’agnello dipende dai gusti, ma una lieve tonalità rosa è quella più consigliata.

Possiamo adesso servire il nostro agnello in umido. Non dimentichiamo di versare anche il brodo insaporito è ristretto. Questo lascerà la carne ben umida e succosa.

Possiamo decidere di effettuare la cottura anche in pentola pressione. Ricordiamoci però di utilizzare la metà del brodo indicato.

Un’altra variante consiste nell’utilizzo delle cipolle, da dorare insieme all’ agnello a inizio cottura. Cucinando le poi nel brodo insieme agli altri ingredienti sì di sferrando completamente, creando una purea dolce e avvolgente. Ecco spiegata l’inevitabile ricetta della nonna per l’agnello in umido, il tradizionale piatto pasquale.

Come dolce, consigliamo questa gustosa variante al classico tiramisù.