Le linguine sono gli spaghetti che piacciono a tutti. Meno diffuse, forse, dei loro cugini più sottili, sono amatissime dagli italiani perché riescono a tenere meglio il sugo.

Pasto tipico della domenica, le linguine possono tuttavia farci ingrassare. Tutto, però, dipende dalla quantità e dal sugo che scegliamo. Un’ottima scelta sarebbe questo sugo con porri e salsiccia, ma oggi vogliamo cercare di dimagrire.

Certo, da solo questo sugo non può fare miracoli: dobbiamo abituarci a scegliere tutti i giorni una vita sana. Linguine con sugo ipocalorico che favorisce la digestione e depura il fegato.

Ingredienti

Ecco, dunque, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) 180 grammi di linguine;

b) un limone grande;

c) burro salato;

d) timo;

e) maggiorana;

f) olio evo.

Preparazione

In primo luogo dobbiamo grattugiare un bel limone per ricavarne la scorza. L’importante è di prendere la scorza prima di spremere il limone per evidenti ragioni di praticità.

In seguito, dobbiamo andare a spremere il limone facendo attenzione a non far passare i semi. Lasciamo riposare il succo in una piccola boule e nel frattempo ci concentriamo sulla pasta. Pentola capiente e acqua abbondante, accendiamo il fuoco.

Arrivata l’ebollizione, mettiamo il sale e le linguine. Prendiamo ora una pentola e ci facciamo sciogliere un’abbondante e generosa noce di burro. La aromatizziamo con il timo e la maggiorana, facendo attenzione a non far bruciare il burro. Il colore giusto del burro fuso è il giallino chiaro, se vediamo che diventa arancione dobbiamo rifarlo.

Quando il burro si fonde bene, andiamo a togliere le erbe aromatiche e ci versiamo il succo di limone. Lasciamo amalgamare i due composti e togliamo la pasta uno o due minuti prima della fine della cottura. Infatti, li andiamo a saltare in padella con il sugo e impiattiamo. Buon appetito!

Ecco pronte per essere gustate le linguine con sugo ipocalorico che favorisce la digestione e depura il fegato.