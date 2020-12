Nonostante si mangi tanto in questi giorni di festa, capita sempre che qualcuno magari sul tardi timidamente dica: “Ho un languorino!”.

Meglio essere previdenti e preparati, quindi, ecco un piatto veloce e godereccio, da preparare anche a mezzanotte per una goliardica cena tra amici o per un ospite inatteso: le linguine aglio e olio vestite a festa!

La compagnia ne resterà entusiasta! Con semplicità, in poco tempo e poca spesa si accontenteranno anche i palati più difficili. Di seguito la ricetta:

Ingredienti per condire le linguine

1 spicchio d’aglio;

olio evo;

peperoncino q.b.;

prezzemolo q.b.;

una decina di noci;

parmigiano q.b.;

pecorino q.b..

Preparazione

Tritare i gherigli di 10 noci, di cui una parte andrà riservata per l’impiattamento. Tagliare l’aglio a fettine sottilissime. Riporlo in padella con olio e peperoncino. Lasciar soffriggere il tutto.

Quando l’aglio si sarà imbiondito aggiungere parte del trito di noci. Preparare una miscela di parmigiano e pecorino. Tritare finemente il prezzemolo.

Mettere a cuocere le linguine. Scolare la pasta, mettendone da parte un bicchiere di acqua di cottura. Quindi versare in padella e saltarla con il resto degli ingredienti.

Aggiungere un po’ di acqua di cottura e subito dopo i formaggi. Farli mantecare e impiattare, cospargendo ogni porzione con le noci messe da parte precedentemente e il prezzemolo. Una variante per chi la gradisce, è l’aggiunta di un po’ di rucola mentre si amalgama la pasta.

Questa ricetta semplice semplice, le linguine aglio e olio vestite a festa, si potrebbe prestare anche come simpatica alternativa per il pranzo della vigilia, rigorosamente accompagnato da un buon vino. Un “ammazzafame” per chi non rinuncia mai ad un buon piatto di pasta e desidera cucinare qualcosa di rapido per non togliere troppo tempo alla preparazione degli elaborati piatti per il cenone serale! Provare per credere e buon appetito!