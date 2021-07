Social e tv pullulano di ricette culinarie più o meno golose, semplici, sane vegetariane e vegane. Siamo sommersi da informazioni nutrizionali, consigli per la salute, per lo sport per contrastare l’invecchiamento cerebrale e fisico.

Insomma stiamo diventando sempre più esperti in materia. Ecco perché è importante essere aggiornati e conoscere le novità nell’ambito della salute e in quello culinario.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’ingrediente segreto per un’insalata nutriente ricca di antiossidanti per rimanere giovani e prevenire tumori

Il nostro paese è ricco di prodotti agricoli d’eccellenza, eppure questo misterioso ingrediente per fare l’insalata perfetta arriva dall’Inghilterra. Più precisamente è frutto del lavoro di laboratorio dell’equipe della dottoressa Catherine Martin.

I suoi studi infatti mirano a migliorare le qualità nutritive degli alimenti coltivati. È nato così il pomodoro Purple Red: il pomodoro viola più ricco di antiossidanti di more e mirtilli stessi. A detta della dottoressa addirittura ne contiene il doppio!

Il pomodoro ha uno stupendo colore viola dovuto proprio alla massiccia presenza di antocianine dai noti effetti antinfiammatori e antitumorali. Questo frutto ha la capacità inoltre di mantenersi più a lungo dei pomodori tradizionali e la sua polpa ha il medesimo colore della buccia. Pertanto le sue caratteristiche benefiche non sono solo in superficie.

Come preparare una super insalata ricca di benefici

Bene, in attesa che arrivi sui nostri banchi del mercato, prendiamo nota di una ricetta per preparare un’insalata con ingredienti ricchi di antiossidanti per potenziarne gli effetti e avere un piatto unico prezioso per la salute. Vediamo con cosa abbinare questi fantastici pomodori:

foglie di spinaci crudi;

cavolini di Bruxelles cotti al vapore e saltati velocemente in padella con pochissimo olio e uno spicchio di aglio;

cavolo verde tagliato a fettine sottili;

una manciata di pinoli fatti saltare insieme ai cavolini: sono ricchi di vitamine e acidi grassi che fanno bene alla salute e danno il giusto croccante all’insalata;

3 noci tritate che fanno bene al cuore, abbassano il colesterolo e la pressione alta.

Condire con un filo di olio extravergine di oliva.

Ecco come un semplice piatto si può trasformare in uno straordinario concentrato di salute per il nostro corpo. Inoltre abbiamo scoperto l’ingrediente segreto per un’insalata nutriente ricca di antiossidanti per rimanere giovani e prevenire tumori ma senza rinunciare al gusto e alla buona tavola.

Approfondimento

È la scienza a suggerirci quali sono gli alimenti antitumore