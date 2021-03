Ormai è possibile diminuire l’assunzione dei carboidrati senza rinunciare ai nostri piatti preferiti. Sono infatti molti prodotti a base di farina che possiamo cucinare in modo alternativo. Tra i piatti preferiti da molti spiccano le crêpe, perfette sia come dolce che per pranzi salati. Ecco come renderle più salutari con l’ingrediente segreto per un impasto delle crêpe ricco di proteine e con pochi carboidrati.

L’ingrediente segreto

Il segreto sta nel sostituire la farina con un ingrediente proteico. Oggi è infatti possibile ottenere della farina direttamente dai legumi. Per queste ricetta ci servono infatti le lenticchie rosse. Queste lenticchie sono molto morbide. Sono quindi perfette mischiate con l’acqua per creare impasti deliziosi. Ma non solo, anche il loro gusto è molto delicato.

Non lasceranno quindi un fastidioso retrogusto di legume. Possiamo preparare le crêpe in due modi: partendo dalle lenticchie intere o dalla farina. Oltre a questo ingrediente ci servirà anche del bicarbonato. Se vogliamo ottenere crêpe salate occorrono anche sale ed erbe aromatiche.

Come preparare le crêpe di lenticchie rosse

Il procedimento è molto semplice. Se si sceglie di utilizzare le lenticchie intere queste vanno lasciate a mollo per circa tre ore. Dopodiché bisogna scolarle conservando l’acqua. Ora non resta che frullarle aggiungendo l’acqua al bisogno. Una volta ottenuto l’impasto, frullare ancora una volta aggiungendo un pizzico di bicarbonato. Per la versione salata aggiungere anche un pizzico di sale e erbe a piacere. Chi usa la farina deve invece mescolare circa 100 gr di farina con circa 120 gr di acqua e gli altri ingredienti a piacere. Il composto deve avere la consistenza della tradizionale pastella delle crêpe.

Il consiglio è quello di lasciare il tutto riposare per qualche ora. Dopodiché non resta che preparare le crêpe! Per farlo basta ungere una padella o usare una padella antiaderente. Quando questa è calda, versare un mestolo di impasto. Quando la crêpe inizia a cuocere in superficie e si stacca dal fondo, girarla e lasciare sul fuoco ancora un paio di minuti. Dopodiché non resta che gustare in risultato con l’ingrediente segreto per un impasto delle crêpe ricco di proteine e con pochi carboidrati!