Si sa, preparare la pizza o il pane in casa richiede pazienza. La soddisfazione però di mangiare un prodotto cucinato con la proprie mani è tanta.

Se vogliamo migliorare le nostre capacità e avere risultati ancora più gustosi dobbiamo iniziare a preparare la biga. Questo è infatti l’ingrediente segreto per preparare lievitati soffici e gustosi che pochi conoscono. La biga è un’ottima alternativa al lievito madre ed è perfetta per chi usa il lievito di birra.

Cos’è la biga?

Molti non hanno mai sentito nominare la biga, ma questo ingrediente è fondamentale per avere risultati degni di una panetteria. La biga è infatti un pre-impasto. Viene quindi preparato prima dell’impasto principale di pane e pizza. La biga è particolarmente utile quando si utilizzano farine deboli. Con le farine forti è però comunque consigliato perché permette di preparare un pane più leggero.

Ma in cosa consiste la biga? Gli ingredienti base di questa preparazione sono tre: lievito, acqua e farina. La biga è quindi un impasto da fare prima dell’impasto principale. La biga si aggiunge poi agli altri ingredienti per cucinare pane, pizza o altri lievitati.

Come preparare

Ecco come preparare l’ingrediente segreto per preparare lievitati soffici e gustosi che pochi conoscono. Gli ingredienti della biga vanno utilizzati nella proporzione 100:50:1. Per un chilo di farina, ad esempio, bisogna infatti aggiungere 500 ml di acqua e 10 gr di lievito di birra. Il risultato sarà un impasto spesso e compatto. Dopodiché non resta che attendere.

La biga si deve conservare in un contenitore sotto un panno per diverse ore a circa 20 gradi. In alcuni casi dovrà riposare fino a 48 ore. In generale però i tempi di attesa vanno dalle 16 ore fino alle 24 a seconda della farina. Più la farina è forte, più tempo impiegherà. Una volta pronta, la biga sarà aggiunta agli ingredienti per preparare i lievitati. Per il pane, ad esempio, si aggiunge una pari quantità di farina, metà di acqua e un cucchiaino di lievito di birra.