Una platea di italiani ha intolleranza al glutine e perciò quando deve fare determinati acquisti alimentari deve soffermarsi sull’etichetta dei prodotti. Chi non ha mai mangiato prodotti senza glutine non conosce la gomma di xantano. Ebbene, questo è l’ingrediente segreto per fornire morbidezza ed elasticità a pasta e dolci diversi dal solito poiché senza glutine.

Di cosa si tratta

La gomma di xantano è un polisaccaride e rientra tra gli additivi alimentari più usati in assoluto poiché agisce come forte agente stabilizzante. Infatti serve principalmente a rendere le farine senza glutine collose. Chi mangia prodotti senza glutine sa bene che sull’etichetta dei prodotti alimentari trova la dicitura E415.

La gomma di xantano, utilizzato come addensante e stabilizzante nei prodotti senza glutine da forno tradizionali, garantisce morbidezza ed elasticità. In questo modo il prodotto alimentare non si presenta troppo granuloso e privo di consistenza.

Quali prodotti alimentari possono contenere gomma di xantano

Piadine, biscotti, pizze, focacce, pasta fresca tutti senza glutine e budini possono contenere gomma di xantano nella misura massima dell’1%. Ma questo carboidrato complesso si trova anche sotto forma di integratore alimentare. Molti acquistano prodotti di questo genere per combattere la stitichezza grazie ai poteri della gomma di xantano di facilitare la mobilità intestinale. Inoltre questo polisaccaride ha effetti benefici sull’indice glicemico e insulinico. Perciò i soggetti affetti da diabete e ipergliceridemia preferiscono mangiare prodotti contenenti gomma di xantano.

L’altra faccia della medaglia della gomma di xantano

Tuttavia, è sempre meglio chiedere al medico di fiducia se vale la pena modificare la propria alimentazione. Infatti ingerendo prodotti con questo additivo possono verificarsi allergie o intolleranze. I sintomi possono essere vari: dalla diarrea al gonfiore addominale fino alle problematiche di tipo respiratorio.

Come sostituire la gomma di xantano

Chi ha intolleranza alla gomma di xantano può utilizzare altri addensanti naturali come l’amido di riso, l’amido di mais, la farina di tapioca. Ma l’ingrediente segreto per fornire morbidezza ed elasticità a pasta e dolci diversi dal solito resta sempre la gomma di xantano.