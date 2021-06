L’ingrediente segreto che trasforma un’insipida insalata in un piatto gustoso e saziante

Con l’arrivo del caldo non c’è niente di meglio piatti freschi e leggeri. Dalla pasta fredda alle deliziose coppe di gelato, durante l’estate il nostro modo di mangiare cambia radicalmente rispetto all’inverno. C’è pero un piatto che più di altri si è soliti consumare durante le giornate più afose ed è ovviamente l’insalata. Ne possiamo preparare diversi tipi e con tantissimi ingredienti come il tonno, lo sgombro, la mozzarella o il pollo. È possibile aggiungere i pomodorini, le carote, le olive e tanto altro. Tutto cambia in base ai nostri gusti ed è per questo che una semplice insalata può trasformarsi in un piatto completo. Tuttavia, se prediligiamo le verdure agli altri ingredienti, il risultato potrebbe essere un’insalata con poco sapore e leggermente insipida. Ecco perché gli esperti di cucina hanno pensato ad un ingrediente speciale per esaltare il gusto del nostro pasto dietetico con un tocco di originalità.

Questo ingrediente segreto non è altro che la frutta secca. Anacardi, mandorle, pinoli, nocciole e semi di girasole donano gusto anche alle ricette meno saporite. I migliori tipi da mettere nella nostra insalata dipendono dagli altri ingredienti che scegliamo di aggiungere. Così, i semi di zucca si sposano benissimo con i filetti di tonno e di sgombro o con altre tipologie di pesce. Diversamente, straccetti li bresaola o di pollo creano un connubio irresistibile con le mandorle in scaglie.

Non solo gusto e leggerezza

Aggiungere la frutta secca ad un piatto composto prevalentemente da verdure non soltanto dona gusto e sapore, ma ha anche un altro importante effetto. Difatti, riesce a saziarci e ad evitare di ritrovarci affamati dopo poche ore dal pasto. Inoltre, le sue incredibili proprietà nutritive apportano tantissimi benefici al nostro organismo. Ricca di potassio, magnesio, omega 3 e zinco, si dice che la frutta secca sia l’alimento della serenità. Ecco quindi qual è l’ingrediente segreto che trasforma un’insipida insalata in un piatto gustoso e saziante, oltre a migliorare il nostro umore. Anche stavolta abbiamo sfatato il mito che benessere e gusto non possano andare d’accordo e una ricca insalata ne è proprio l’esempio.