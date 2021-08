Le alte temperature ed il caldo afoso sono ormai presenti da diverse settimane. Eppure, abituarsi rimane comunque difficilissimo. Come sappiamo, esistono diversi modi per provare a combattere la sensazione di spossatezza e di stanchezza che spesso accusiamo in questi giorni. Dall’utilizzo di ventilatori e condizionatori all’assunzione di alimenti in grado di aiutarci in questo senso, la lista è lunga.

Poco ma buono

Il cibo, infatti, senza dubbio rimane una delle armi più importanti ed efficaci che abbiamo a disposizione. Durante queste settimane è fondamentale cercare di rimanere leggeri e, quindi, di non appesantire l’apparato digerente. In quanto faticherà ancora di più a portare a termine la digestione, portandoci così ad accusare maggiormente tutti i sintomi che siamo abituati a sperimentare in estate. Il segreto in questa stagione, dunque, rimane quello di affidarsi a ricette fresche e leggere ma che, al tempo stesso, regalino un gusto squisito e soddisfacente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’ingrediente perfetto da sfruttare per portare in tavola un antipasto fresco leggero e rigenerante

Proprio a questo proposito all’inizio dell’estate avevamo parlato di un alimento in particolare. Svelando come, se aggiunto nel modo giusto, avrebbe inaspettatamente regalato sollievo dalle alte temperature. Infatti, restano tutti sorpresi quando scoprono che è questo uno dei migliori cibi anti caldo per combattere la stanchezza estiva.

Oltre a quest’ultimo, però, esistono anche altri alimenti che, se combinati insieme e serviti all’inizio del pasto, possono regalare a chi li mangia diversi benefici. A tal proposito, ecco svelato l’ingrediente perfetto da sfruttare per portare in tavola un antipasto fresco leggero e rigenerante. Ci riferiamo al mango. Non tutti lo comprano, ma questo frutto esotico si rivela perfetto per essere inserito all’interno di un’insalata estiva.

Dona freschezza e aggiunge un tocco di sapore in qualsiasi piatto si trova. Per questo motivo oggi vogliamo proporre l’idea per un’insalata che, se portata in tavola come antipasto, ci farà fare un’ottima figura. Vediamo come prepararla. Gli ingredienti che ci servono sono 150 grammi di rucola, un mango, dieci gamberi, due carote, dieci pomodori pachino e mezzo limone. Necessiteremo poi anche dei condimenti, quindi olio, sale e pepe. Pulendo e tagliando a piccoli pezzi tutti gli ingredienti e mescolandoli per bene daremo vita ad un’insalata gustosa e, soprattutto, colorata. In grado di rinfrescare e saziare chiunque, grazie all’ottima combinazione di sapori che regala. Si presenta come un piatto perfetto da servire per antipasto oppure, in alternativa, come un delizioso pranzo al sacco da portare per una giornata rilassante in spiaggia.