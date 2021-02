A volte ci sono dei rimedi che possono rendere più semplice i nostri compiti domestici e possono farci ottenere anche dei risultati migliori in quello che svolgiamo ogni giorno. Ad esempio, per ottenere un bucato pulito, disinfettato e profumato spesso si deve ricorrere, oltre al normale detersivo, ad additivi chimici o addirittura all’uso della candeggina, che come ben sappiamo è molto aggressiva, e se non viene eliminata del tutto dai capi bianchi, può irritare la pelle.

In questo articolo suggeriamo l’ingrediente naturale da aggiungere in lavatrice per un bucato eccezionale.

Cosa è il borace

L’ingrediente di cui parliamo è il borace, un composto chimico naturale, estratto dal boro, e scoperto fin dalle epoche antiche. Gli uomini primitivi lo utilizzavano per fini antisettici.



È conosciuto con il nome di sodio borato, si presenta sotto forma di cristallo morbido e bianco. È utilizzato in molti detergenti, perché elimina lo sporco senza seccare la pelle ed è presente anche in molti detersivi. Può essere utilizzato quindi, per le pulizie di casa, e per il bucato.

Si compra nei negozi di casalinghi, nei grandi supermercati o nelle drogherie.

Ecco l’ingrediente naturale da aggiungere in lavatrice per un bucato eccezionale. Perché aggiungerlo

Il borace permette di avere un bucato perfetto, perché deterge a fondo i tessuti, dà brillantezza ai panni e li disinfetta.

I panni risulteranno molto più morbidi al tatto, perché elimina le tracce di calcare, che sono la causa della ruvidità dei panni.

È molto utile, perché toglie perfettamente le tracce di sapone, che possono restare intrappolate nei tessuti, anche dopo il risciacquo.

Elimina il cattivo odore, che spesso si forma nei panni bagnati, perché distrugge i funghi che si formano nei posti umidi.

Per questo motivo disinfetta i capi, e poiché ha un PH acido elimina le macchie più ostinate.

Come utilizzarlo

Per utilizzarlo basta mettere mezzo misurino, oppure mezza tazza di borace assieme al detersivo.