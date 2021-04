In molti ormai hanno in casa un animale domestico che diventa poi con il tempo un componente della famiglia. Sicuramente i più diffusi sono i cani e i gatti ma ciò non toglie che se ne possano scegliere tanti altri. Avere un animale in casa comporta una grande responsabilità perché come sappiamo bene questi dipendono da noi in tutto e per tutto. Dipendono da noi nell’alimentazione, nello svago, nella cura e nell’igiene, spesso abbiamo indicato rimedi naturali metodi per fare stare meglio il nostro amico animale.

In questo articolo vogliamo indicare l’ingrediente naturale che lucida e migliora il pelo del cane e del gatto. Questo ingrediente è molto utilizzato in cucina ma anche nella cosmesi per la cura della pelle e dei capelli. Questo ci permetterà di curare al meglio l’igiene del nostro amico peloso sfruttando al massimo le sue proprietà naturali.

L’aceto di mele

L’ingrediente che vogliamo indicare non è altro che l’aceto di mele questo è in grado di lucidare e migliorare il pelo del cane e del gatto. Grazie alle sue proprietà è in grado di riequilibrare il pH dei nostri animali e a combattere la secchezza della pelle.

L’utilizzo è abbastanza semplice, questo non dev’essere mai applicato puro quindi consigliamo di diluirlo con dell’acqua o con lo shampoo abituale. Versiamo un po’ di aceto di mele e di acqua, utilizziamo poi un panno da inumidire e passiamolo direttamente sul pelo dei nostri animali.

Noteremo subito che il pelo risulterà più profumato e lucente, l’aceto di mele tende anche a rinforzare il pelo poiché migliora la salute capillare.

Possiamo utilizzarlo durante lo shampoo, questo aiuterà anche a prevenire la comparsa di zecche e pulci, come già detto in un articolo precedente. Questo ingrediente secondo alcuni può essere anche utilizzato per uso interno ma prima di darlo ai nostri amici animali consigliamo il consulto del veterinario.

Ecco l’ingrediente naturale che lucida e migliora il pelo del cane e del gatto.