Una cucina pulita e splendente è una cucina in cui tutti vorrebbero preparare i propri piatti e mangiare. Stiamo parlando di una delle aree più importanti della casa. In questa stanza, infatti, teniamo il nostro cibo, ciò che mangeremo, e anche ciò su cui mangeremo. Piatti, stoviglie, bicchieri e posate sono proprio qui. Per questo motivo è fondamentale sapere come igienizzarla e renderla perfetta. E oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo consigliare l’ingrediente naturale che farà risplendere cucina, lavello e piani cottura in un lampo.

L’argilla verde, ecco quale sarà il nostro alleato numero uno

Quando si parla di argilla, a molti viene in manta una fantastica e rigenerante maschera per il viso. O un delizioso oggetto fatto a mano per abbellire la casa. Ma quasi nessuno pensa che questo elemento può essere utilizzato per rendere perfetta la nostra cucina. Prendendo dell’argilla verde in polvere, infatti, potremo igienizzare tutte le aree di questa stanza ed essere sicuri e certi che ogni residuo di sporco verrà eliminato. Vediamo come.

Come realizzare questo rimedio della nonna per la pulizia

Tutto ciò che dovremo fare è procurarci 2 cucchiai di argilla verde in polvere e mischiarla con 1 cucchiaio di soda e 20 gocce di olio essenziale di lavanda. Mischiamo tutti questi elementi insieme, fino a che non vedremo il composto completamente omogeneo. Adesso, basterà prendere un panno in microfibra ed intingerlo nel nostro rimedio. Proviamo a passarlo sulle superfici della cucina e guardiamo il risultato. Sarà tutto splendente. Inoltre, proviamo per un secondo a chiudere gli occhi e a sentire solo gli odori che si sprigioneranno da questa miscela. La stanza profumerà tantissimo! Inoltre, potremo conservare il composto in un vaso di vetro e utilizzarlo all’occorrenza. E ora, finalmente, sappiamo qual è l’ingrediente naturale che farà risplendere cucina, lavello e piani cottura in un lampo! Proviamo questo rimedio della nonna e vedremo i risultati!

