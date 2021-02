Lunghe, folte e corpose. Stiamo parlando delle ciglia, uno degli elementi del volto di una donna in grado di rendere lo sguardo intenso e più sensuale.

Non si tratta purtroppo di un dono di natura che tutti hanno. E inoltre, anche chi le ha sempre avute belle folte, in determinati periodi della vita si ritrova con ciglia deboli e sottili.

Niente paura. I rimedi per rinforzare le ciglia sono davvero tanti e semplici da reperire. Non a caso, in questa guida parleremo dell’ingrediente che tutti abbiamo in casa e che rende lo sguardo più intenso e magnetico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Rinforzare le ciglia utilizzando l’olio d’oliva

Tutti lo abbiamo in casa e non serve solo in cucina. L’olio di oliva rappresenta infatti una validissima soluzione per rinforzare le ciglia. Ricco di grassi buoni e vitamine, le nutre e le idrata, donando loro più volume e rendendole più lunghe e più belle.

È lui l’ingrediente che tutti abbiamo in casa e che rende lo sguardo più intenso e magnetico

Il procedimento per usarlo come trattamento curativo per le ciglia è molto semplice. Ogni sera, una volta struccate, intingere un cotton fioc o lo spazzolino di un vecchio mascara pulito nell’olio, e quindi passarlo sulle ciglia. Insistere un po’ nella zona centrale per favorire l’incurvatura.

Dormirci sopra e, il giorno successivo, lavare con acqua tiepida e un sapone delicato.

Le cause dell’indebolimento

Ora che abbiamo svelato l’ingrediente che tutti abbiamo in casa e che rende lo sguardo più intenso e magnetico, soffermiamoci un attimo sulle cause che portano ad un indebolimento delle ciglia.

Anzitutto, non struccarsi la sera è una cattivissima abitudine. Così come è sbagliato stropicciarsi spesso gli occhi; questo gesto che si è soliti fare quando si è stanchi o quando gli occhi sono irritati, porta infatti alla caduta delle ciglia.

Infine, occorre controllare periodicamente la data di scadenza dei cosmetici: utilizzare trucchi scaduti non è per niente salutare per la nostra pelle. Limitare inoltre l’utilizzo dei mascara waterproof, essendo molto resistenti, richiedono un maggior sfregamento quando ci si strucca e questo comporta un grave stress a carico delle ciglia.

A cosa servono le ciglia

Avere cura delle ciglia per averle belle, lunghe e folte, non è solo una questione estetica. Le ciglia svolgono infatti un ruolo molto importante per la salute dell’occhio: proteggendolo da impurità e polveri.

Ecco perché è importante averne cura.